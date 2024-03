Beatrice Luzzi è la prima e al momento unica finalista del Grande Fratello. Protagonista assoluta di questa edizione, non c’è puntata che non abbia un blocco a lei dedicato. Soprattutto per discussioni con gli altri, in realtà, ma ha un esercito di fan al suo fianco che fanno il tifo per lei sin dai primi giorni del reality e tra le persone con cui proprio non sembra esserci possibilità di tregua c’è Anita Olivieri. Anche nell’ultima diretta l’attrice ha avuto da ridire, sia per il suo rapporto con Alessio che per la corsa verso il secondo posto in finale.

Anche a Pomeriggio Cinque se ne è parlato e Myrta Merlino ha chiesto un parere a Jane Alexander, che conosce bene Beatrice e ha già avuto un confronto con lei al Grande Fratello. Sono andate in onda le immagini di Anita contro la Luzzi, con la romana che sostiene che la chiave le due è tra le due “è Giuseppe. Lei prende le nostre debolezze, le manipola e le usa contro di noi. È proprio una donna cattiva. Lei non ha mai avuto una persona al suo fianco con cui stare veramente. I suoi rapporti erano determinati solo dai nuovi ingressi”.

Jane Alexander su Beatrice Luzzi

Anita dice anche che Simona Tagli “è la nuova figurina nell’album di Beatrice. In lei vedo rabbia e tristezza. Si tratta di una persona che non si è realizzata davvero e che non vuole che gli altri lo facciano , provo pena. Lei arriverà alla finale, magari vincerà, ma si guarderà intorno e non ci sarà nessuno a festeggiare. Noi saremo tutti insieme a ballare e quella sarà la nostra vittoria“.

Finita la clip, per Myrta Merlino “Beatrice è già in finale e li guarda un po’ dall’alto al basso. Gli altri però la destano particolarmente secondo me“. Jane Alexander si è detta d’accordo solo con la prima parte di questo commento: “La verità è che Beatrice guarda tutti gli altri dall’alto al basso dal giorno uno. Sì lo so, non avrei dovuto dirlo, ma ormai è andata così”.

E ha continuato: “A parte questo io penso che lei festeggerà con i suoi milioni e milioni di fan che la festeggeranno. Quindi non avrà bisogno di festeggiare con gli altri gieffini, lei sarà contenta così“. A quel punto Myrta Merlino non ha potuto non far notare un dettaglio: “Ho letto una certa critica nel tuo tono“, ha chiuso.