“Tu nomina Javi”. Helena Prestes spiazza concorrenti e pubblico del Grande Fratello. Poco fa, la fotomodella brasiliana stava parlando in giardino di strategie da adottare nelle prossime nomination insieme a Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli. I quattro avrebbero un piano preciso sugli inquilini da “fare fuori” e, a sorpresa, nella lista nera ci sarebbe anche il fidanzato di Helena: Javier Martinez. A fare il nome del pallavolista è stata proprio lei. Poi si è scoperto il perché.

La puntata di ieri sera è stata una forte delusione per Helena. Durante la diretta, infatti, la Prestes e Javier Martinez hanno avuto una forte lite. Tutto è iniziato con il confronto con l’altra coppia della casa, composta da Alfonso D’Apice, miglior amico di Javi, e Chiara Cainelli. Al centro della discussione, alcuni giudici pesantiespressi da D’Apice nei confronti di Helena: lui non la sopporta e più volte l’ha definita una “scostumata”. Davanti a questi attacchi, però, Javier non ha preso apertamente le difese della fidanzata, o almeno non in maniera così forte come Helena si sarebbe aspettata.

Leggi anche: “C’è un messaggio per te”. Grande Fratello, Tommaso chiamato a parte da Signorini, poi crolla in lacrime. Pubblico commosso





“Tu nomina Javi”. Grande Fratello, Helena dopo la lite in puntata: l’incredibile richiesta. Poi si capisce tutto

Oltre a questo, Helena è stata accusata di essere ancora invaghita di Lorenzo Spolverato, primo finalista del GF e vecchia fiamma della brasiliana all’interno del reality. Anche Javier sembra credere che la modella non abbia ancora superato la storia tra Lorenzo e Shaila. A complicare la situazione, la risposta di Helena a una domanda di Cesara Buonamici: quando le è stato chiesto cosa avrebbe preferito tra il gioco e l’amore, Prestes ha dribblato la questione rispondendo: “Entrambe”. Una replica che ha innervosito l’argentino, sfociando poi in una lite davanti a tutti, in diretta.

Helena non si aspettava di essere attaccata pubblicamente dal suo compagno, tanto più che prima della puntata avevano avuto un chiarimento in piscina proprio per evitare discussioni. Nella notte, c’è stato un nuovo confronto tra i due, ma al momento la crisi non sembra del tutto rientrata.

Intanto, è diventato virale su X un video in cui si vede Helena parlare questa mattina di strategie per le nomination insieme a Stefania Orlando e Mattia Fumagalli. Queste parole hanno scatenato il web. Alcuni utenti hanno ipotizzato che Helena stesse cercando vendetta contro Javi dopo la puntata di ieri. Ma in realtà, come fanno notare vari utenti di X, si è trattato solo di uno scherzo al povero ‘Mattia’. “Era semplice ironia” fa notare anche un fan di Helena.

Nuova strategia:



Nominiamo tutti gli uomini per restare solo donne in casa



H: tu nomina javi



😂😂#zelena pic.twitter.com/tC9YeBAImD — Stabbono te 👩🏽‍🦯‍➡️ (@remarenonstanca) February 14, 2025

Helena dice a Jessica e Stefania: “Amore, nominiamo tutti i maschi e rimaniamo tutte donne. Facciamo questa strategia e rimaniamo solo noi ragazze. Lasciamo con noi solo Mattia.” Stefania allora le risponde: “Ma dobbiamo nominare anche Javier…”. Helena allora si rivolge verso Mattia e dice “Tu nomina Javi, ok?”. A quel punto Mattia scoppia a ridere e anche lui capisce lo scherzo.