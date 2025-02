Grande Fratello, Tommaso Fraschi in lacrime. È stata una giornata di San Valentino speciale al Gf per il concorrente più “genuino” di questa edizione. L’idraulico senese, infatti, si è aggiudicato una serata romantica fuori Roma insieme alla fidanzata Mariavittoria Minghetti. Ma prima di uscire, Tommaso ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Non si aspettava di ricevere un messaggio da una persona speciale per lui. A dargli la notizia è stato Alfonso Signorini, che lo ha chiamato da solo nel mystery room.

Il conduttore gli ha spiegato che si trattava di una lettera da parte di una sua ex. Sentendo queste parole, Tommaso, titubante, ha accennato il nome di Margherita. Signorini gli ha confermato che era proprio lei. Nel frattempo, Mariavittoria osservava la scena dal maxi schermo in salone, insieme agli altri inquilini, con un’espressione enigmatica.

La sorpresa per Tommaso è stata un’altra: la lettera, in realtà, era stata scritta proprio da Mariavittoria: “Per la prima volta posso dire cos’è l’amore, ha scritto MaVi, elencando tante piccole cose che li uniscono. “Ci avresti mai pensato che sarebbe stato un ragazzo di 24 anni a insegnarti cos’è l’amore? Mi fai sentire accettata, amata esattamente per quello che sono. Difetti inclusi».

E ancora. “Caro Tommaso, io che ho sempre avuto paura dei miei sentimenti sono qui a gridarlo davanti alle telecamere. Voglio solo dirti grazie. Grazie per essere ogni giorno al mio fianco, per non lasciarmi mai sola, per esserci anche quando persino io non riesco a tendermi la mano. Grazie perché combatti con me le mie guerre interiori, le mie paure, le mie insicurezze, facendole un po’ tue. Grazie perché con te ho potuto perdere il controllo. Grazie perché grazie a te so cos’è l’amore: abbracciarti, guardarti negli occhi e sognare una vita con te fuori dalla Casa“.

Tommaso non ha capito subito che si tratta di uno scherzo. Ovvero ch ela lettera non era della sua ex, ma della sua attuale fidanzata. Si è mostrato perplesso, ma anche molto emozionato per le parole ricevute. I suoi occhi si sono fatti lucidi e ha chinato lo sguardo per nascondere la commozione. La scena ha colpito molto il pubblico. Poi Maria Vittoria è corsa ad abbracciarlo e gli dà un grande bacio.

Non ho più lacrime fiocchettina cosa hai fatto 🎀 #tommavi pic.twitter.com/7udCasr0uV — Kasper (@Ka_speraci) February 13, 2025

Tommaso ha poi spiegato di essere stato in pensiero il giorno precedente, dopo aver visto Maria Vittoria sparire per diverse ore. Pensava a qualche problema di salute, mai avrebbe immaginato che fosse impegnata a scrivergli una lettera. Ieri notte, come detto, i due hanno trascorso una serata speciale per celebrare il loro amore. Ad attenderli, prima un giro in limousine per Roma, poi una cena romantica.