Chi è Noemi Baratto – Come anticipato da Maria De Filippi in questa nuova edizione di “Uomini e Donne” sono diverse le novità. Soprattutto cambia il target di tronisti e corteggiatori, non più influencer ma gente comune. E sicuramente risponde a questo profilo Matteo Fioravanti, il tronista che si è presentato così nello studio del popolare dating show in onda su Canale5.

“Ho 24 anni e provengo da Roma da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà e cinque figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa”. Proprio Matteo ha fatto recentemente la sua scelta. Decisione arrivata in modo forse inatteso e alla quale ha contribuito anche una chiacchierata del giovane con l’autrice Raffaella Mennoia.





Chi è Noemi Baratto corteggiatrice UeD: età, altezza, peso

Dunque Matteo Fioravanti ha scelto Noemi Baratto, ma chi è esattamente la corteggiatrice che ha fatto perdere la testa al tronista? Beh tanto per cominciare Noemi è nata a Napoli il 4 gennaio del 2000. È alta un metro e 70 centimetri, peso non disponibile. Prima di approdare nel famoso programma di Mediaset lavorava in un salone di parrucchieri. Anche se sui suoi profili social la donna non ne fa menzione, è noto che in passato ha lavorato come modella e indossatrice.

Grande emozione nell’esterna che ha visto protagonisti Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Il giovane ha raccontato di essersi perfino commosso alle parole della corteggiatrice. Per questo Raffaella Mennoia ha consigliato al tronista di proseguire la frequentazione fuori dal programma. Al magazine di UeD proprio Matteo ha confessato: “Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso”.

“Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino” ha aggiunto Matteo Fioravanti su Noemi Baratto. “Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha fatto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione”. Altre curiosità su Noemi: ha alcuni tatuaggi e piercing e inoltre ha un gatto di razza Scottish Field di nome Simba.