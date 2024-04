Lunedì 25 marzo Alfonso Signorini ha condotto la finale del Grande Fratello. A distanza di 197 giorni dalla prima puntata, il conduttore ha accompagnato i telespettatori verso il momento più atteso tra sorprese ed emozioni con la vittoria di Perla Vatiero, nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Temptation Island insieme al fidanzato Mirko Brunetti.

La giovane salernitana ha battuto in finale quella che è sempre stata la favorita alla vittoria: Beatrice Luzzi. L’attrice è stata la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello ma la storia d’amore tra Perla e Mirko hanno sicuramente favorito la giovane campana che ha vinto con il 55% della preferenze del pubblico a casa. Uscita dalla casa di Cinecittà, Perla ha iniziato a collaborare con diversi marchi e sui social si leggono pareri contrastanti sul suo ‘nuovo lavoro’ da modella.





Grande Fratello, critiche per il lavoro di modella di Perla Vatiero

“Dai però bisogna essere obiettivi. I marchi la scelgono solo per la sua attuale popolarità. Perché una così bassa credo l’avrebbero scartata ancora prima di conoscerla. E non é manco tutta sta bellezza che tanto vantate #Perletti #GrandeFratello”, si legge a corredo di un video del backstage di Perla per il marchio Gioselin. L’account mette in luce il fatto che Perla sia stata chiamata dal marchio solo perché vincitrice del Grande Fratello e non perché effettivamente abbia un fisico da modella.

“Io preferisco parlare di obiettività, dai ragazzi non è invidia, non è cattiveria, ma io non riesco proprio a pensare a lei come indossatrice. Siamo obbiettivi”, scrive un’altra utente. C’è chi concorda con le due, ma anche chi pensa che Perla possa comunque fare l’indossatrice e posare come modella. “Ogni donna può fare l’indossatrice anni di lotte buttate nel cesso dai vostri commenti meschini . Questa non è obiettività (perché lei è bellissima) ma bodyshaiming”, è uno dei commenti al video.

Dai però bisogna essere obiettivi. I marchi la scelgono solo per la sua attuale popolarità. Perché una così bassa credo l’avrebbero scartata ancora prima di conoscerla. E non é manco tutta sta bellezza che tanto vantate #Perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/1MprntaS39 — Marika 🐞 (@mary260697) April 3, 2024

“Ovviamente l’hanno chiamata perché al momento é ovunque per il GF, col prossimo reality arriverà qualcun altra. Comunque lei non ha né bellezza, né classe, né il fisico per fare la ‘modella’, ma così va il mondo”, “Anche Perla si è permessa di giudicare Greta a inizio percorso e non mi sembra che lei abbia qualcosa meno di Perla o che Perla sia Miss mondo. Quindi a quanto pare i propri pareri può esprimerli chiunque. Baci”.