Grande Fratello, misterioso messaggio da parte di Massimiliano Varrese verso Monia La Ferrera. L’attore sta vivendo giornate intense nel reality di Canale 5. Parliamo sicuramente di uno dei protagonisti più importanti e discussi di questa edizione del GF. Ora per Max tutto potrebbe finire domani, 7 marzo. C’è anche lui tra i sette nuovi nominati. I suoi fan faranno sicuramente di tutto per salvarlo. Lui sembra voler regolare i discorsi rimasti in sospeso.

I telespettatori del Grande Fratello hanno visto un grande cambiamento in Varrese nelle ultime settimane. Parecchi dicono in meglio. L’inquilino è riuscito ad avere finalmente un chiarimento a Beatrice, sua acerrima “nemica” nei mesi di convivenza forzata, arrivando a chiederle scusa per certi suoi atteggiamenti che erano apparsi un po’ al limite. “Penso anche ai tuoi figli…”.

Grande Fratello, misterioso messaggio per Max a Monica

Max ha troncato i rapporti con altri inquilini. Per assurdo sono quelli con cui aveva legato di più: il gruppetto dei giovani che lo ha mandato in nomination. Max ha vissuto questo gesto come un tradimento. In particolare con Letizia lo scontro si è fatto durissimo.

Tra la fotografa e l’attore il legame era molto stretto. “Mi chiamava addirittura papà Massi”, ha rivelato lui ad Alfonso Signorini. Letizia ha accusato Max di aver usato “parole cattive” in un recente confronto in cui i concorrenti discutevano in generale sulla vita e sugli obiettivi da raggiungere nel corso di essa. Max invece è convinto di non aver offeso nessuno e tanto meno di aver alzato i toni, ma che il confronto fosse necessario dopo quello che era successo.

Oltre all’amicizia, Max dentro la casa ha potuto riabbracciare in corsa una sua vecchia fiamma: Monia La Ferrera con cui in passato aveva avuto una relazione di circa otto mesi. Poi le loro strade si separarono. Lui si è sposato con una collega attrice e ha avuto una bimba, lei invece è volata in Polonia dove si è unita in matrimonio con un calciatore, poi la separazione, il rientro in Italia e la chiamata del GF. I due sembravano quasi vicini a rimettersi insieme. Poi l’eliminazione di lei ha messo fine a tutto.

Massimiliano Varrese invia un messaggio a Monia La Ferrera pic.twitter.com/mZJc9oWROs — disagiotv (@disagio_tv) March 6, 2024

Poco fa seduto la tavola e guardando la telecamera Max ha detto: “Mi raccomando Monia, non farti condizionare dalle chiacchiere e dalle cattiverie. Usa la testa come fai sempre, perché forse di cattiverie ne leggerai tante su di me e su di te. Però io e te sappiamo”.

Non è chiaro cosa provi Max nei confronti di Monia La Ferrera. Di sicuro lei sembra aver archiviato la storia. Fuori dalla casa la bella catanese sta facendo coppia con il fratello di Greta, Joseph Rossetti. Una storia alla luce del sole e dei social.