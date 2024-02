L’addio di Vittorio, il ritorno (l’ennesimo) di Mirko, le nuove discussioni con al centro Beatrice: anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello è successo di tutto e di più. Non solo l’ex concorrente ed ex fidanzato di Mirko, che per la cronaca presto dovrebbe fare ritorno per qualche giorno nella casa, anche Fiordaliso ha rivarcato la porta rossa. Ma solo per una visita.

La cantante è rientrata temporaneamente dopo il suo ritiro nel corso della diretta di lunedì 12 febbraio 2024 per parlare con l’amica attrice che però, come deciso da Alfonso Signorini, non ha potuto dire una parola. E così Fiordaliso ha potuto fare il suo monologo. Mentre Beatrice Luzzi era in lacrime, l’ha definita “Rossa de mi corazon” e poi aggiunto: “Quanto mi manchi. Senti, sei arrabbiata con me e lo so”.

GF, pubblico contro Fiordaliso per le parole a Beatrice

“Ma io non potevo dirti che uscivo perché altrimenti tu mi avresti fatto cambiare idea. Sei sempre stata quella che mi ha fatto cambiare idea. Infatti ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha fatto sempre sentire un’artista. Tu l’arte la porti sempre avanti e devi essere orgogliosa di quello che sei“, ha aggiunto.

“Quanto sei bella, sei ancora più bella in televisione. Ma io voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama, come hai sempre amato tu. Ma ti voglio dire una cosa molto importante: ‘e scialla un po’, e scialla un po’ rossa!’, divertiti, diventa la rossa che io amo“, ha aggiunto l’ex gieffina che, come mostrato in una clip ha lasciato un grande vuoto nella casa.

Avevi iniziato bene .. ma poi 👎🏻. Sei uscita e puoi vedere tutte le cazzate che hanno detto quelli …. E dici a Bea “scialla?” #GrandeFratello — magda (@magda49636420) February 12, 2024

Ma… in che senso scialla @Fiordaliso_ ? Lo devi dire al gruppo non a Beatrice 😟#GrandeFratello — 🌸 bibi. – regina di 💕 66% REQUIEM (@therightpixie) February 12, 2024

Per il pubblico social, invece, grande delusione per via di quello “scialla” detto a Beatrice. Un “consiglio” che è stato poco gradito dai telespettatori, ovviamente fan dell’attrice. E su X si sono scagliati contro Fiordaliso: “Sei uscita e puoi vedere tutte le ca..ate che hanno detto quelli …. E dici a Bea ‘scialla?’” e un “Ma in che senso? Lo devi dire al gruppo non a Beatrice”.