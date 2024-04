Lunedì e di nuovo Uomini e Donne in tv. Con Ida Platano. A proposito, questa settimana il dating show di Maria De Filippi va regolarmente in onda ma la prossima si ferma. Mediaset ha infatti comunicato che al suo posto nei giorni di giovedì 25 e di venerdì 26 aprile 2024 ci sarà un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, eccezionalmente in versione extra-large. La decisione è stata presa per non disperdere i risultati eccezionali in termini di ascolti che il programma di Maria De Filippi è in grado di garantire all’azienda.

Tanto per dare qualche numero, si è arrivati al 28,8% di share e ben 2 milioni e 884mila spettatori grazie alla scelta, poi mancata, di Brando. Ed è sempre sopra il 20%, un record per un programma tra i più longevi della tv. Anche il trono di Ida Platano sta incuriosendo e non poco il pubblico, che nella puntata di lunedì l’ha vista più serena. Ha visto entrambi i suoi corteggiatori fuori dagli studi.

Ida Platano, gaffe per il compleanno dei suoi corteggiatori

Dopo la scorsa registrazione, Mario l’ha raggiunta e le ha detto di mettere da parte i loro rancori. E anche che la pensa continuamente. Quindi il filmato che riguarda Pierpaolo. Lui è andato da lei a Brescia e la donna è rimasta piacevolmente colpita. Entrambi hanno detto alla tronista che, nel caso in cui decidesse di lasciare il trono, sarebbero disposti a seguirla fuori.

In studio hanno parlato delle esterne e Ida ha ammesso che le si sono smosse delle cose con i gesti dei due, anche se Pierpaolo l’ha colpita di più. Una confessione che ha deluso e non poco Mario, che ora inizia a chiedersi il motivo della sua presenza. Spazio poi alle sorprese per il suo compleanno.

“Ti avrei seguito anche al di fuori del programma!” #UominieDonne pic.twitter.com/oI4spvm04p — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2024

Per il suo compleanno Ida riceve due sorprese da parte dei suoi corteggiatori! #UominieDonne pic.twitter.com/dQu3nzaLxF — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 15, 2024

Sia Mario che Pierpaolo hanno portato una torta per Ida dato che il giorno prima è stato il suo compleanno. Quella di Mario era personalizzata, con tanto di riproduzioni sia sua sia della tronista; quella di Pierpaolo invece decisamente più piccola. Poi i regali, ma è scattata una piccola gaffe che ha spiazzato e poi fatto scoppiare a ridere lo studio: incredibile ma vero, entrambi li hanno acquistati presso la stessa gioielleria, Mario ha optato per un anello, mentre Pierpaolo per un bracciale. E alla fine la tronista ha voluto ballare con il primo.