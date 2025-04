Il weekend di Verissimo si preannuncia piuttosto curioso per i fan del Grande Fratello: nonostante le aspettative e le numerose storie da raccontare, il celebre talk di Canale 5 ha scelto di dedicare pochissimo spazio ai protagonisti dell’edizione appena conclusa del reality. Con grande sorpresa, infatti, tra i finalisti e gli ex concorrenti, solo una – Helena Prestes – sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin.

Un’assenza collettiva che lascia perplessi. Nessuna traccia di Jessica Morlacchi, che pure era già stata accolta dalla Toffanin in occasione del suo temporaneo abbandono del reality. Nessuna apparizione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, una scelta che, tutto sommato, potrebbe non stupire considerati i momenti controversi vissuti all’interno della casa e la linea editoriale “morbida” del programma. Forse ci sarà spazio per loro in futuro, ma al momento, la porta resta chiusa.

Verissimo, Silvia Toffanin invita Helena e non Jessica

Non saranno presenti neanche altre figure forti di questa edizione, come Chiara e Alfonso – una coppia che ha fatto parlare di sé anche per un episodio delicato che avrebbe meritato attenzione – oppure Zeudi, Maria Vittoria, Tommaso o lo stesso Javier, che avrebbe potuto affiancare Helena per raccontare insieme il loro percorso.

Al contrario, tra gli ospiti ricorrenti ci sarà ancora una volta Yari Carrisi, figura ormai più che familiare per il pubblico del programma. Nulla contro la sua presenza, ma l’impressione è che Verissimo abbia perso un’occasione per rinnovare i contenuti e dare voce a chi, nel bene o nel male, ha tenuto banco nel prime time di Canale 5 per mesi. E che dire di Beatrice Luzzi? Il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello ha generato discussioni, tensioni e una quantità considerevole di polemiche. Una sua intervista sarebbe stata sicuramente interessante, e avrebbe rappresentato il giusto epilogo di un’esperienza tutt’altro che lineare. Ma neppure lei è stata invitata.

Il risultato? Due puntate di Verissimo in cui il Grande Fratello viene quasi completamente ignorato, come se il reality più discusso della stagione non fosse mai esistito. A raccontarsi sarà solo Helena Prestes, in solitaria, senza Javier e senza gli altri protagonisti di questa lunga avventura televisiva. Per chi vorrà ascoltare la sua testimonianza, l’appuntamento è fissato per domenica. Per tutti gli altri… toccherà attendere (forse) tempi migliori.