“No! Ma che fai?”. Attimi di panico per Teresa ad Affari Tuoi. Sono stati istanti concitati quelli capitati durante l’ultima puntata del programma di Amadeus, ovvero quella del 25 gennaio 2024. Le cose per lei sono andate in maniera alquanto “strana”. Teresa infatti è rimasta con quattro pacchi azzurri e solo un pacco rosso. La donna, che durante la scelta difficile è stata affiancata dal compagno Francesco, alla fine ha detto sì ad un’offerta del dottore parecchio bassa, ossia 7.000€.

Bassa perché l’unico pacco rosso era quello da 50.000€ e la concorrente, pur accettando l’offerta dei pochi maledetti e subito, ha più volte fatto sapere ad Amadeus: “Sento che nel pacco ho 50.000€, ma se poi non fosse così, mi dispiacerebbe troppo tornare a casa senza niente. Il dispiacere di andare via senza nulla sarebbe più grande del dispiacere che avrei se scoprissi che nel mio pacco c’erano 50.000€ e io ne ho accettati 7.000”.





A non pensarla come lei era il fidanzato che per parecchio ha provato a spronarla ad andare avanti, a rifiutare l’offerta e a tentare la fortuna, ricordandole tra l’altro che, in caso di mancata vittoria, avrebbero comunque potuto tentare di portare a casa una bella somma con la regione fortunata. La ragazza però ha detto: “Voglio accettare 7.000€, comunque vadano le cose tornerò a casa con il sorriso”.

E ancora: “Sono molto fortunata nella vita. Ho un lavoro, un compagno, due figli, una casa, perciò non penso di essere altrettanto fortunata nel gioco”. C’è anche da dire che Teresa da Matera ha voluto cambiare il suo pacco nel corso della partita, il numero 14. Anche in questo caso, il compagno non era minimamente d’accordo, ma la donna ha voluto fare di testa sua.

C’è da dire, col senno del poi, che la fortuna al momento del cambio del pacco è stata dalla parte di Teresa poiché nel numero 14 c’erano 200€. Così, con un solo pacco rosso, appunto da 50.000€, e quattro pacchi azzurri, ha giustamente accettato 7.000€, chiamando poi tre pacchi ed eliminandone tre azzurri. Il colpo di scena quando è rimasta con un solo pacco azzurro e il pacco rosso. Chiaramente qui ha capito che, se non avesse accettato 7.000€, l’offerta del dottore sarebbe almeno raddoppiata. Bella partita!

