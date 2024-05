Ad Affari Tuoi è il turno Sandy, originaria della Valle D’Aosta, e il compagno Marco. Insieme da 10 anni, i due hanno un figlio di 2 anni e partecipano alla puntata in onda martedì 21 maggio con il pacco numero 10, come i loro anni insieme. Sandy è una beauty coach, mentre Marco un imbianchino e incalzati dal conduttore Amadeus, i due raccontano come si sono conosciuti, “Ci sono due versione della nostra storia d’amore. La sua è da stalker, la mia più romantica”, ha spiegato Marco, “Secondo la sua versione, io la seguivo fuori scuola con la macchina. Non è così, giuro”.

La gara inizia e purtroppo i due pacchi chiamati da Marco eliminano prima i 200mila euro e poi i 300mila euro, cioè le vincite più alte del gioco. “Ne hai chiamati due ed erano entrambi alti. Forse è il caso che tu stia con noi senza giocare”, dice scherzosamente, ma non troppo, Amadeus, che raccoglie un applauso e il commento di Sandy che dice scherzosamente: “Gli ho dato troppa fiducia”.

Affari Tuoi, Sandy e la gag del bottiglione con Amadeus

Sandy ha atteso moltissimo prima di essere estratta: la bellezza di trenta puntate. La prima offerta del dottore è di 21mila euro che la coppia rifiuta. Però la concorrente della Valle d’Aosta elimina anche il pacco che contiene il premio da 100mila euro. Così il dottore offre 10 mila euro, ma la coppia rifiuta ancora e decide di andare avanti con l’apertura degli altri pacchi.

Fortunatamente i tiri della coppia sono fortunati e riescono a preservare i pacchi che contengono i premi da 50mila e 75mila euro. Nei blu resta solo quello da 75 euro. Un’ottima possibilità di portare a casa un premio decisamente alto per la coppia della Valle D’Aosta, che però decide di accettare l’offerta del dottore da 17mila euro. Una scelta che si è rivelata sbagliata, perché nel loro pacco di sono i 50mila euro.

Quando la concorrente era rimasta con i tre pacchi è andato in scena un siparietto che ha fatto divertire il pubblico in studio e a casa. mentre Amadeus è al telefono col dottore, Sandy ammette di avere la salivazione a zero ed è a questo punto che Amadeus riattacca il telefono, esce dallo studio e rientra con un bottiglione, uno di quelli che vengono usati per ricaricare le torrette che distribuiscono l’acqua. Il pubblico è scoppiato a ridere e anche sui social non sono mancati i commenti.

Lui imita la cassaforte, risponde al dottore, chiude il telefono perché l'assistente di studio ha un boccione di 10 litri di acqua sulle spalle e lo fa sfilare nello studio.

COME CAZZO FAREMO IL PROSSIMO. ANNO SENZA DI LUI#AffariTuoi pic.twitter.com/e3KXrf997W — ale (@ale_ssio1) May 21, 2024

“Il bottiglione d’acqua in studio! Amedeo king totale!”,”Le hanno portato direttamente la bottiglia del distributore!”, “Sto morendo, la bottigliona d’acqua vi prego… Ama mi mancherai, ti amo!”, si legge su X. “Dio santo il caos di questo programma non sarà più lo stesso, sei ossigeno Amadeus”, scrive pensando all’addio del conduttore alla Rai e quindi al programma.