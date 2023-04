Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7, arriva la decisione. La vincitrice indiscussa del reality show ha conquistato il cuore di tutti fin dal suo primo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. E adesso a trasmissione conclusa, la modella triestina sembra mettersi subito a lavoro per tenere alta l’asticella delle aspettative. Tra una serie di progetti che sembrano impegnare le sue giornate, Nikita sembra concentrare tutte le sue energie su uno in particolare: si tratta di un’avvisaglia di addio al mondo della televisione e dello spettacolo?

Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7, il nuovo progetto prende il ‘via’. La notizia si è diffusa da poche ore e ha già fatto il giro del web entusiasmando quanti hanno sempre sostenuto l’ex gieffina. Infatti tra gli svariati progetti in corso della vincitrice del GF Vip 7, uno in particolare sembra aver attirato l’attenzione di molti. Ecco dunque la messa in vendita sul sito di Nikita di alcuni quadri dipinti da lei stessa. Una bella idea, a detta di molti, se non fosse per i prezzi.

Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7, il nuovo progetto divide in due l’opinione pubblica: “Esagerato!”

Non solo dipinti, ma anche una linea di giacche Hunika, del tutto personalizzabili e indossate da Nikita stessa per mostrare a tutte l’roginalità e la vestibilità dei capi. Ma al di là delle splendide iniziative, i fan devono comunque fare i conti con i prezzi, posto che al momento i prodotti disponibili per l’acquisto sono soltanto due. Nello specifico in vendita risultano la giacca Focus, al prezzo di 225 euro, e la giacca Surfa, che costa €185,00.

E ovviamente non sono dunque mancarte le polemiche. Non tutti, ma alcuni fan hanno sottolineato i prezzi esagerati, altri invece hanno fatto notare che si tratta di capi realizzati a mano il cui prezzo è dunque più che giustificato. Insomma il web sembra continuare a dividersi in due fazioni di pensiero diverso. E sempre a proposito di fan, è noto che Nikita ha sempre avuto a cuore il suo rapporto con i follower. Di recente un’altra trovata geniale della modella sembra aver colpito nel segno.

Nikita Pelizon ha fatto un raduno con tutti i suoi fan, i Nikiters, che sono esplosi di gioia quando hanno visto arrivare la ragazza nata a Trieste. Su Twitter c’è chi ha scritto: “La nostra fatina con i suoi fan”. E ancora: “Che bello vedere quante persone ti vogliono bene. Quando vieni nel Nord-Est? A proposito, ti hanno dato un trofeo quando hai vinto? Mi sono vista nel muro delle fotografie, che emozione”.