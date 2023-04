Nikita Pelizon accento, dall’inizio del GF Vip 7 tutto il pubblico si è accorto che parla come se fosse straniera e ora Alberto De Pisis ha spiegato il motivo. Si è classificato al terzo posto al reality di Canale 5, dunque è arrivato a un passo dalla vittoria, e intervistato da Casa Chi ha commentato anche il trionfo di Nikita.

“La vittoria di Nikita? Io avevo fatto la previsione in tempi non sospetti a dicembre e ho sempre pensato che lei potesse vincere. Perché? Penso che il suo essere positiva e propositiva possa avere aperto la mente a molti telespettatori”, le sue parole.

Leggi anche: “Incredibile, è successo davvero”. Donnamaria e Nikita l’hanno fatto in pubblico dopo il GF Vip





Nikita Pelizon accento: “Perché parla così”

Sempre a proposito di Nikita Pelizon, Alberto De Pisis ha quindi parlato del suo accento particolare: “Siamo entrambi di origine friulana e siamo entrati insieme il 19 settembre mano nella mano. Il suo accento? Lei è di Trieste dove l’accento è molto diverso dal mio”.

Anche Jessica, la sorella maggiore della vincitrice del GF Vip 7, è intervenuta sul mistero dell’accento di Nikita Pelizon: “Ha viaggiato molto e parlava sempre inglese, nel tempo ha perso l’accento triestino ed ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così quando parla in italiano”.

Eppure nel primo video social dopo la finale del GF Vip molti utenti hanno notato una voce diversa, accusandola di aver solo finto di avere quell’accento straniero solo per farsi notare al GF Vip 7: “Ma ora parla normale? L’accento è sparito? Miracolo”, “Ma la voce è sempre la stessa? Mi sembra cambiata, non sento più l’accento come prima”.