Nato il 1998 a Brescia, all’età di 20 anni Nicolò Scalfi partecipa a Caduta Libera, il quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, dove diventa il ‘campioncino’ che lo consegna alla storia della televisione italiana come uno dei concorrenti più vincenti di sempre.

Grazie alla sua bravura riesce a distinguersi e a portare a casa un bottino totale di 641mila euro. Le vincite più alte sono state quella del 1° luglio 2018, quando è riuscito a portarsi a casa 131 mila euro, poi quella del 4 giugno 2019 con 100 mila euro di montepremi in tasca. Lo studente di Design al Politecnico di Milano è rimasto in carica dal 24 ottobre 2018 al 6 luglio 2019. Nicolò Scalfi è stato fidanzato per un mese con Valeria Filippetti, anche lei concorrente di Caduta Libera, poi con Sara, presentata in trasmissione durante una puntata di Caduta Libera.

“Io e Valeria non ci aspettavamo tutta l’attenzione che c’è stata sulla nostra storia. – ha raccontato il giovane concorrente – Abbiamo sottovalutato le conseguenze del raccontare la cosa in televisione. Lei l’avevo conosciuta a telecamere spente, come avrei potuto conoscere qualsiasi altra ragazza”.





La partecipazione a Caduta Libera ha permesso a Nicolò Scalfi di raggiungere anche una certa notorietà. “Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality. – ha raccontato l’ex concorrente di Caduta Libera – Sogno di prendere parte all’Isola dei Famosi. Vuoi vedere che mi abbronzo un po’?”.

Eliminato dal programma di Gerry Scotti il campioncino è ritornato alla vita di tutti giorni, dagli amici, con cui compare nelle storie pubblicate su Instagram, dove spesso pubblica anche video in cui canta – la musica, in particolare quella rap, infatti è una delle sue più grandi passioni insieme al calcio (è un grande tifoso del Milan) – e dallo studio.