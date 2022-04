“Non ho la forza di farlo…”. Occhi lucidi e crollo in diretta per Nicolas Vaporidis: cosa è successo all’Isola

Isola dei Famosi, lo sfogo di Nicolas Vaporidis. Un reality show che mette decisamente a dura prova i naufraghi nel corso della loro permanenza sull’isola. I concorrenti devono fare fronte a tanti aspetti, a partire da quelli essenziali fino ad arrivare a quelli più intimi, che spesso possono portare a sentire la mancanza dei propri affetti e abitudini. Il naufrago a tal proposito ha deciso di dire qualcosa.

Nessun fltro davanti alle telecamere per Nicolas Vaporidis che nel corso della puntata si è lasciato andare nuovamente a uno sfogo: “Fisicamente sto meglio, sono stato un po’ provato, sia fisicamente e un po’ di conseguenza anche mentalmente, non riuscire a stare in piedi è una sensazione nuova per me”, ha ammesso il naufrago.





Poi un momento di commozione, pensando agli affetti più cari. Quando Ilary Blasi ha domandato: “Ti vedo con le lacrime agli occhi, ti sei commosso pensando alla tua famiglia”, la risposta di Nicolas Vaporidis è stata secca: “Non è solo la privazione e la fatica, con dei naufraghi è un conflitto continuo, cerco di mettere pace, non credevo che il livello di stress fosse stato questo, sono grato a questa esperienza, mi sto aprendo piano piano”.

“Anche gli attori hanno un’anima, non pensavo che fosse così”, ha aggiunto il naufrago. Come molti telespettatori hanno appreso, di recente Nicolas Vaporidis è stato preda di un crollo emotivo che lo ha portato ad ammettere in diretta tv all’Isola: “Non ho la forza di fare le cose, non ce la faccio più”.

Poi Nicolas Vaporidis ha aggiunto: “Tutto quello che sto vivendo qui è una prova continua, questa esperienza mi ha insegnato ad apprezzare quello che davo per scontato, mi ha fatto capire quanto sono fortunato”. Chissà cosa succederà.

