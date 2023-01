Nicola Vivarelli diventa attore. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha annunciato di aver iniziato una nuova carriera. In molti lo ricorderanno protagonista qualche anno fa di una relazione molto chiacchierata con la dama del dating show. Tra i due la differenza d’eta era notevole, ma il primo ufficiale di Marina Mercantile provava attrazione e interesse per Gemma.

“Se sono andato a corteggiarla è perché a me piaceva dal punto di vista intellettuale. Per le festività ci siamo sentiti – aveva dichiarato lui qualche tempo fa – La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per Gemma. Spesso l’amore platonico viene definito privo di passione”. Successivamente, però, Nicola Vivarelli detto “Sirius” ha lasciato Uomini e Donne per impegni lavorativi.

La nuova vita di Nicola Vivarelli, “Sirius” diventa attore

Già nello studio del programma di Maria De Filippi Nicola Vivarelli aveva ammesso di essere attratto dal mondo dello spettacolo: “Non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda” le sue parole. Ebbene, dopo essere scomparso per un po’, il 29enne è tornato a far parlare di sé. Qualche settimana prima di Natale in una intervista a Rtl 102.5 aveva annunciato di aver lasciato la Marina Mercantile. Inoltre aveva dichiarato che il suo sogno era quello di intraprendere la carriera di attore.

“Ho lasciato la Marina Mercantile – ha spiegato Nicola Vivarelli – A un certo punto della mia vita mi sono chiesto se fosse veramente il mestiere che mi rendeva felice. Sogno da sempre di fare l’attore. Qualora volessi tornare al mio vecchio lavoro, non ci sarebbero problemi”. Ebbene, proprio in questi giorni l’ex UeD ha pubblicato su TikTok il video di una scena di un cortometraggio in cui Sirius recita. Nella didascalia scrive: “Secondo voi quale serie é? Vediamo chi indovina!”.

Nicola Vivarelli recita in abito elegante, ma non ci sono molti elementi per comprendere a quale serie si riferisca la scena. C’è chi ipotizza si tratti “The Lady”, una serie tv ideata da Lory Del Santo e prodotta dal 2014 al 2017. Per il momento quel che è certo è che l’ex corteggiatore sta realizzando il suo sogno di diventare attore. In tantissimi, però, sognano che Nicola torni a Uomini e Donne dove con la sua storia con Gemma Galgani ha decisasmente lasciato il segno.

