“Maria le ha offerto un lavoro”. Colpo di scena a UeD: proposta inaspettata alla protagonista

Nella giornata di sabato 21 gennaio c’è stata una nuova registrazione di una puntata di Uomini e Donne. E si è scoperto che Maria De Filippi ha offerto un lavoro ad un volto del dating show. Il colpo di scena si è materializzato in studio perché la conduttrice televisiva ha capito le difficoltà della persona in questione, che purtroppo aveva ricevuto una pessima notizia proprio a causa del programma di Canale 5. A riferire tutto è stato ancora una volta il blogger Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne si è trasformato improvvisamente in una sorta di ufficio di collocamento per questa ragazza, che non potrà mai finire di ringraziare Maria De Filippi per questo lavoro offerto. Non sono stati forniti moltissimi dettagli sull’accaduto, quindi bisognerà attendere la messa in onda della puntata per saperne di più. Intanto, si è saputo che “Lavinia ha cercato entrambi (i corteggiatori n.d.r.) in camerino e li ha baciati entrambi. Ha fatto un’esterna con ognuno di loro due e in puntata scattano le discussioni”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi offre lavoro a lei

Lorenzo Pugnaloni ha quindi annunciato in anteprima, dopo aver assistito alla registrazione di Uomini e Donne, che Maria De Filippi ha aperto il suo cuore donando un lavoro ad una delle donne presenti nel parterre. Intanto, parlando di altri fatti avvenuti e che riguardano il tronista Federico, “lui ha portato in esterna Alice e si è baciato con lei. Il bacio è stato molto intenso, lui non ha ancora annunciato quando avrà intenzione di scegliere”. E quindi anche stavolta non c’è stata la tanto fatidica scelta.

Uominiedonneclassicoeover ha quindi rivelato che la fortunata è stata la corteggiatrice di Federico, Alice, che ha avuto questa importante offerta lavorativa direttamente da Queen Mary: “Maria offre un lavoro ad Alice perché è stata licenziata nel posto in cui lavora per l’impegno nell’andare alle registrazioni, il tempo ecc.”. Quindi, l’azienda per la quale lavorava ha deciso di togliere il posto di lavoro, ma subito la presentatrice Mediaset è corsa ai ripari aiutando in prima persona la ragazza.

Infine, è stato rivelato ancora su Federico Nicotera: “Carola era presente, ha visto il bacio ma non è stata seccata come al solito. Nel senso che non è intervenuta arrabbiandosi e quando Maria le ha chiesto cosa pensa dell’esterna lei ha risposto: ‘Che cosa vuoi che pensa? Non c’è molto da dire'”.