“Preso a schiaffi davanti a tutti”. UeD, cavaliere aggredito: è caos totale in studio

Clamoroso quanto successo a Uomini e Donne, con un cavaliere che avrebbe ricevuto uno schiaffo in studio. Ciò è quanto emerso nelle anticipazioni della registrazione del 20 gennaio, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Ovviamente si è soffermato sui vari protagonisti del dating show di Maria De Filippi, a partire dal trono classico. Ancora una volta Federico Nicotera non ha fatto la sua scelta tra le corteggiatrici Alice e Carola.

Inoltre, prima di dirvi tutto su quanto successo a Uomini e Donne con il cavaliere che ha preso uno schiaffo all’improvviso, Pugnaloni ha detto: “Tra Carola e Federico c’è stato il bacio in esterna. Federico è andato contro Alice, quando si è parlato dei social. Come per dire ‘parli proprio tu?’. Forse si riferisce al Pinterest gate. Lui ha aggiunto che ha ricevuto segnalazioni che testimoniano la poca pacatezza di lei nelle relazioni. Carola è andata alle 5 del mattino a fargli poi la sorpresa”, ha detto ancora.

Uomini e Donne, un cavaliere riceve uno schiaffo in studio

Poi su Uomini e Donne, prima di soffermarci sul cavaliere che ha subito uno schiaffo da una dama, il blogger ha scritto nelle Instagram stories: “Solito tira e molla tra Riccardo e Gloria, ma dopo svariate discussioni sembra che tra i due l’interruzione sia l’opzione ideale. Momento epico con Tina che balla con Claudio, proponendosi lei stessa. Alessandro chiude definitivamente con Gemma, Luca ha ballato con Paola. Non si è parlato di Luca e Antonella, lei non era neanche presente in studio”.

Ad essere stato preso a sberle sarebbe stato Biagio Di Maro, come confermato da Uominiedonneclassicoeover: “Momento caotico per Biagio che ha discusso con Carla e ha preso anche una sberla da lei, il tutto dopo sette uscite che hanno fatto insieme. Ovviamente non penso che il gesto di lei venga mandato in onda”. Quindi, non è da escludere che possa esserci una censura da parte della redazione del programma di Canale 5, che potrebbe non mandare in onda le immagini.

Presentata ufficialmente anche la nuova tronista Nicole: “Ho 29 anni e sono di Roma, la città più bella del mondo. Mamma mi ha trasmesso la passione della cucina e uno dei ricordi più belli è quando passavamo il pomeriggio a preparare la crostata. Mi piace mangiare”.