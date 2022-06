Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma. Questa la voce bomba uscita in queste ore sull’opinionista del reality show di Canale 5. Una vera e propria svolta improvvisa e inaspettata, che probabilmente lascerà tutto il pubblico a bocca spalancata. Ovviamente bisognerà attendere annunci ufficiali, ma dopo l’attuale esperienza con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, non resterà nel programma Mediaset per tentare nuova fortuna altrove. Intanto, l’indiscrezione c’è eccome.

Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma, questo dovrebbe essere il futuro del conduttore e ora opinionista. Intanto, da quando il reality show è iniziato, come riporta Funweek, molti telespettatori hanno notato che l’opinionista non ha mai cambiato abito. “E anche questa puntata Savino ha lo stesso vestito, ma voi ci avete fatto caso? Cambia solo la camicia”, “Non ricordo quante puntate sono passate e niente Savino non cambia vestito” hanno notato alcuni utenti su Twitter.





Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma

Nicola Savino, addio all’Isola dei Famosi e nuovo programma che non sarà trasmesso da Mediaset. Infatti, come rivelato dal sito Dagospia, dopo 5 anni trascorsi alle dipendenze dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, è tempo di cambiare aria definitivamente. La notizia è ormai diventata pubblica e non si sono registrate smentite. Mancherebbero solamente le ufficialità, ma l’uomo sarebbe davvero vicinissimo non solo a lasciare il Biscione ma a firmare un nuovo interessante contratto.

Nicola Savino potrebbe approdare su Tv8 e condurre la trasmissione canora Music Farm. L’ultima edizione di questo programma è andata in onda moltissimi anni fa, precisamente nel 2006, ed era stata presentata su Rai2 dalla conduttrice Simona Ventura. E ora sembra davvero tutto stabilito con il ritorno di Music Farm e la conduzione affidata a Savino. Un’esperienza per lui che sarebbe davvero gratificante. Nuovi stimoli son all’orizzonte e anche il pubblico è curioso di vederlo all’opera in questo ambito.

In televisione le ultime esperienze di Nicola Savino sono state a Back To School e Balalaika – Dalla Russia col pallone. Dalll’8 dicembre del 2021 è anche stato conduttore su RaiPlay del format musicale Il giovane Old. Invece, è stato conduttore de Le Iene su Italia 1 dal 2017 al 2021. Ha avuto anche alcune esperienze cinematografiche nei film Agente matrimoniale, Mi fido di te, Natale a casa Deejay e Tu la conosci Claudia?.

Nicola Savino, il dettaglio manda in tilt il pubblico dell’Isola dei Famosi