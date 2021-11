La nuova diretta del GF Vip 6 si è conclusa in modo molto pesante per Nicola Pisu. Non tanto perché è finito di nuovo in nomination e venerdì rischia di uscire dalla Casa, quanto per le frasi usate contro Miriana Trevisan che gli hanno valso un duro rimprovero da parte del conduttore. In breve, dopo uno scontro acceso in cui la showgirl è stata accusata di non aver avuto tatto nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, al momento delle nomination lui è sbottato.

“Non è chiara. Oggi ha detto ‘storia chiusa’, mentre prima diceva che voleva frequentarmi fuori. Mi doveva dire fin dall’inizio che non voleva vedermi. Ripeteva ‘qui no, ma fuori vorrei conoscerti ed eventualmente avere una storia’”. E poi: Io mi sento preso in giro e illuso, perché mi fai credere delle cose che non ci sono in verità. Volevo cose vere e concrete, visto che io sono sincero. Io sono troppo fisico? Non dire cavolate per cortesia. Sapevi che io sono innamorato di te, non dovevi giocare”.

Nicola Pisu e Manuel Bortuzzo censurati

Ma il culmine, o meglio lo scivolone, è arrivato quando Nicola Pisu ha detto che Miriana merita chi la tratta male. “Vai dagli uomini che ti trattano male, questo è quello che meriti”. Rimproverato pesantemente, si è giustificato: “Siccome io l’ho sempre trattata bene, le ho detto ‘vai a farti trattare male da un altro’. Quella frase è stata in un momento di rabbia. Che poi non ho detto un’offesa, ma una frase brutta”.





“Lei mi ha preso in giro, non è chiara. Io sono innamorato e lei mi ha illuso. Se mi avesse detto che non c’era futuro io mi sarei allontanato”, ha aggiunto Nicola Pisu. Il pubblico del GF Vip 6 sa bene che ha avuto un trascorso difficile e proprio di questo ha parlato con Manuel Bortuzzo. Fin quando però la regia non ha deciso di staccare e dunque di censurare un discorso che stava appassionando i telespettatori.

Oggi ho visto Manuel con occhi diversi, dalla lettera della madre al discorso in camera con Lulù credo oggi sia cambiato in lui qualcosa. La regia ha pescato solo la fine di un discorso a Nicola (sia mai perdersi Centolatrine), ma meritano anche solo questi due minuti. #Gfvip pic.twitter.com/pYgkLgS7YR November 9, 2021

Non ho ben capito perché hanno censurato praticamente un'ora di discorso tra Nicola e Manuel. Una regia incentrata su Alex (disco rotto) e l'altra su Aldo che dorme (lo amo, per carità)

Non ne ho proprio capito il senso #gfvip November 9, 2021

Manuel si è sentito di dare qualche consiglio a Nicola Pisu. Per lui, “ha una missione” nella Casa: “Rappresenti un mondo, noi facciamo parte degli ultimi, ricordalo, far sentire le persone comprese è la cosa più bella”. E quando l’amico ha ammesso di essersela un po’ cercata, ha insistito: “Allora insegna che uno la vita se la può rovinare ma può anche rimettersela a posto […] sottolinea che ce la devi fare da solo”. Sui social però in tanti hanno notato che la regia ha mandato in onda solo un pezzo di questo discorso per dare importanza a cose più leggere. Una mossa che non è proprio piaciuta a giudicare dai tweet.