Nicola Pisu, la confessione della madre. Grandi colpi di scena per il pubblico di telespettatori del GF. Sicuramente la storia che sta facendo discutere non poco è quella nata tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, alla luce di un feeling che evidentemente non è stato più in grado di tenere nascosto.

Nicola Pisu è siruramente uno dei protagonisti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ma ben si sa che il passato del gieffino non è stato molto facile. Un capitolo di vita che la madre, Patrizia Mirigliani, ha deciso di raccontare durante una lunga intervista concessa per il settimanale Chi.

“Sono una madre che ha sofferto 14 anni con un figlio che era entrato in un buco nero e merito rispetto, se mi preoccupo dell’equilibrio di mio figlio ho un valido motivo. Ho percepito qualche commento sulla mia ingerenza”, afferma Patrizia Mirigliani.





“Nicola voleva uscire dalla droga ma non ci riusciva, anche perché sapeva di poter contare su di me. E allora se i confini non può darli una madre che è portata a perdonare ho chiesto allo Stato di fare da padre”, aggiunge nel corso dell’intervista la madre del gieffino.

“Andrà avanti quanto decideranno loro, se fosse anche per tutta la vita sarei felice”, conclude la donna, che come ben si sa, è sempre rimasta al fianco del figlio per aiutarlo e supportarlo, mostrando che prima o poi da quel tunnel si può uscire e ritrovare la luce.