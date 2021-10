Col passare delle settimane il pubblico del GF Vip 6 sta conoscendo meglio Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani è infatti diventato chiacchieratissimo dentro e fuori dalla Casa per il suo rapporto con Miriana Trevisan. Ma se lui ha dichiarato pubblicamente di essere innamorato dell’ex valletta di Mike Bongiorno, lei ha ancora molte riserve nonostante si sia più volte lasciata andare a baci e tenerezze. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, poi, è tornata a fare visita a Nicola Pisu la famosa mamma, che com’è noto è la numero uno del concorso Miss Italia.

Al figlio ha chiarito il suo punto di vista, che non ha modificato seppur in presenza di Miriana. Da madre, ha voluto metterlo in guardia rispetto a una possibile delusione, che potrebbe fargli molto male. “Io non penso tu sia fesso ma una persona straordinaria e la gente lo sta apprezzando. Sei molto amato dal pubblico”, ha esordito.

Nicola Pisu, chi è il padre del concorrente del GF Vip 6

E ancora, sempre Patrizia Mirigliani: “Sono qui perché sai che io non mi nascondo, tu sai quanto ho fatto come donna e voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato. Un’altra delusione non ti farebbe bene”, ha concluso la patron di Miss Italia, che qualche giorno fa aveva pubblicato un messaggio criptico che sembrava essere rivolto a Miriana. Ma se tutti conoscono la mamma di Nicola Pisu, chi è suo papà?





Più volte è stato nominato al GF Vip 6, anche dalla sua ex moglie che ha rimarcato i 9 anni di differenza di età. Si chiama Antonello Pisu e da quanto raccontato anche da Patrizia Mirigliani col gieffino ha avuto un rapporto controverso. Durante la battaglia alla tossicodipendenza di Nicola Pisu “certe volte lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato” sono state le parole di Patrizia Mirigliani al Corriere della Sera. “Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”, ha aggiunto.

“Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola”, ha rimarcato la patron di Miss Italia. Il papà di Nicola Pisu è estraneo al mondo dello spettacolo e si conoscono davvero pochissime informazioni su di lui. Si sa che è un imprenditore e dalla immagine postata su Instagram e ripresa dal sito SoloGossip si nota una grande somiglianza col figlio. Magari presto però i due avranno modo di chiarirsi al GF Vip 6.