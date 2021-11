Nicola Pisu non è più un concorrente del GF Vip 6. Il figlio di Patrizia Mirigliani è stato eliminato al televoto una settimana fa e nell’ultima puntata andata in onda è rientrato a sorpresa nella Casa per un ultimo faccia a faccia con Miriana Trevisan, la coinquilina di cui si era invaghito e che gli ha fatto vivere diversi alti e bassi durante il percorso al reality show.

“Ho visto molte cose he mi hanno fatto riflettere e oggi sono più distaccato”, ha detto in diretta Nicola Pisu riferendosi all’ex stellina di Non è la Rai che dopo la sua uscita si è mostrata molto più spensierata e divertita. “Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia – ha sentenziato dopo un lungo confronto – Il tuo atteggiamento non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori”.

Nicola Pisu, cosa gli ha detto mamma Patrizia Mirigliani

“Te mi hai allontanato cambiando 4 versioni io fuori non voglio vederla” è la conclusione di Nicola Pisu che ha lasciato sconvolta, senza parole Miriana Trevisan: “A essere onesti ci si rimette sempre”, il suo commento. Fuori dal GF Vip 6, l’ex concorrente ha poi rilasciato un’intervista a Casa Chi, cui ha svelato quello che gli ha detto sua madre non appena è tornato a casa.





“Lei in privato mi ha detto che è stata fiera di me. Era felice di rivedermi a casa, molto contenta. Mi ha anche detto che ho fatto un bellissimo percorso e che mi sono comportato bene. Ha aggiunto che fuori tutti mi vogliono bene e molti mi hanno sostenuto. Poi che c’erano tanti ragazzi che volevano che andassi avanti e non uscissi. Mi ha fatto piacere questo. Solo cose belle… Ho avuto successo anche con le ragazze? Sì, ho ricevuto tanti messaggi da loro…”, ha detto Nicola Pisu a Casa Chi.

Insomma, nessun accenno a Miriana Trevisan. Poco prima di questa intervista, Patrizia Mirigliani aveva invece chiesto ad Alfonso Signorini di fare chiarezza su alcune parole forti che qualcuno dentro la Casa aveva riservato a suo figlio. Ora che lo ha riabbracciato deve aver messo da parte questa amarezza, anche se come spiegato a La Stampa la patron di Miss Italia si è detta delusa da Manila Nazzaro per come lo ha trattato al GF Vip: “Lei conosceva la storia di Nicola più di altri. Con lui era stizzita, non so cosa si aspettava. Per me è stata una delusione. Forse per lei è inconcepibile un ragazzo che sbaglia, ci vorrebbe un po’ più di umanità”.