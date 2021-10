Si teme il peggio per la sorte di Nego Do Borel, il cantante brasiliano finito nei giorni scorsi al centro di una vicenda davvero terribile: le presunte violenze verso Dayane Mello. L’uomo è scomparso e la polizia brasiliana avrebbe già avviato le ricerche, ma si teme che il cantante si sia tolto la vita. Nego Do Bore è stato appunto accusato di aver molestato (e forse stuprato) Dayane Mello nel programma televisivo La Fazenda.

Il rapper, nei giorni scorsi, dopo essere stato cacciato dal reality show proprio per via dei comportamenti avuti con l’ex di Mario Balotelli, ha minacciato il suicidio. È stata la mamma ad aver allertato le forze dell’ordine per la sparizione del cantante. Naturalmente, in Brasile non si parla d’altro, in Italia è stata riportata dal portale DireGiovani che scrive che la polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa del cantante di Rio de Janeiro. Da quello che raccontano i media sudamericani, Nego Do Borel, prima di sparire, avrebbe chiamato alcuni amici stretti per dargli un “ultimo” saluto.

Per questo si teme il peggio. Nego Do Borel sarebbe stato visto per l’ultima volta, sempre come riferisce la stampa brasiliana, a Itacuruçá, sul litorale di Rio. La causa della sua scomparsa è proprio il caso Mello: “Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo”.





E ancora Nego Do Borel: “Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?”. Ma cosa è successo?

Sequência: gravações mostram como Nego do Borel agiu na noite em que evento resulta em acusação de crime sexual contra Dayane Mello.



NÃO É NÃO! ESTUPRO NA RECORD.#ESTUPRONAFAZENDA pic.twitter.com/MPkwvIAF14 September 25, 2021

La Mello, mentre era ubriaca e in stato di incoscienza, sarebbe stata palpata più volte dal rapper (e si parla persino di stupro). I concorrenti e la stessa Dayane hanno naturalmente saputo della squalifica di Nego, ma non hanno idea dei motivi per il quale è stato cacciato. La Mello non ricorda nulla di quanto accaduto. Ora tutta l’attenzione mediatica brasiliana è rivolta verso Nego De Borel. Seguiranno aggiornamenti.