Manila Nazzaro e Stefano Oradei, non solo una coppia nel reality The Couple, ma anche nella vita reale, perché i due, dopo pochi mesi insieme, hanno deciso di sposarsi nel maggio dello scorso ano. La loro partecipazione al programma non sorprende, visto che la loro sintonia è evidente e, come raccontato dall’ex miss in più occasioni, quello con il ballerino è stato un vero colpo di fulmine.

Dopo la storia con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha conosciuto il ballerino di Ballando con le stelle ed è scoppiata la passione. La relazione con l’ex Fiorentina si è chiusa e Manila e Stefano sono usciti allo scoperto. Manila e Stefano sono una delle coppie protagoniste della prima stagione di “The Couple – Una vittoria per due” e sono gli unici tra i concorrenti ad essere già sposati. Questo potrebbe rappresentare per loro un grande vantaggio, soprattutto in termini di complicità e affiatamento ma in queste ore la concorrente è finita al centro di una polemica da parte del pubblico.

The Couple, Manila Nazzaro e la mania per spesa e pulizie

Manila Nazzato, già nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornata alla ribalta, ma questa volta non per una questione legata a dinamiche di gioco o a polemiche, bensì per una sua particolare “mania” che ha conquistato l’attenzione del pubblico: la sua ossessione per le pulizie della casa. Un tema che, durante la sua esperienza al reality show, aveva già suscitato molte discussioni.

“Manila neanche 24 ore già ossessionata da spesa, piatti, cucina come l’altra volta la odieranno tempo 2 giorni 🤦‍♀️ #thecouple”, “non ha fatto passare un giorno io ancora me la ricordo diventerà una megapiaga potentissima”, “Manila la lavapiatti è tornata è un incubo”, “Anche noi non ne sentivamo assolutamente la mancanza”, si legge su X, dove tanti utenti hanno commentato il video in cui Manila parla di spesa e pulizie.

Manila neanche 24 ore già ossessionata da spesa, piatti, cucina come l'altra volta la odieranno tempo 2 giorni 🤦‍♀️ #thecouple pic.twitter.com/dYc5qyj7vV — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) April 8, 2025

“Che due palle noiosa come al GF“, scrive qualcuno ricordando la sua esperienza al Grande Fratello Vip, quando la concorrente strigliava continuamente gli inquilini della casa per via delle pulizie e lei stessa era sempre impegnata nel lavare i piatti, pulire e organizzare la casa. In molti l’avevano soprannominata “lavapiatti”. Ma la Nazzaro aveva risposto: “Pensano di offendermi chiamandomi ‘lavapiatti’? Rispettare e darsi da fare nei confronti di tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili e io sono orgogliosa di essere così”.