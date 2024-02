Momento veramente bellissimo al Grande Fratello per Greta, che non si aspettava di vivere tutto questo. Invece improvvisamente la sua giornata ha avuto una svolta, a poche ore dalla nuova puntata in diretta con Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tanta emozione per la giovane gieffina, che non poteva chiedere di meglio in questo lunedì di febbraio.

Forse aspettava davvero solo questo attimo al Grande Fratello. Greta ha vissuto dei minuti indimenticabili e potrebbe anche fare ulteriori ringraziamenti nell’appuntamento in diretta su Canale 5. Altri gieffini che erano con lei al momento della comunicazione hanno iniziato a sorridere e l’hanno abbracciata con affetto smisurato, rendendola ancora più felice.

Grande Fratello, grande momento per Greta: “Grazie di cuore”

Dunque, aspettava solo queste emozioni da vivere al Grande Fratello e Greta ce l’ha fatta nelle ultime ore. Questi giorni per lei sono stati carichi di tensione, visto che si è sentita molto più a disagio dopo i problemi con Sergio. Si è avvicinata comunque a Vittorio e ha mantenuto buoni rapporti con altri concorrenti, tra tutti Garibaldi, il primo ad averle mostrato affetto dopo questo avvenimento.

Greta ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fan, che le hanno scritto: “Brilli. No paure #teamgreta“. E la reazione della Rossetti è stata meravigliosa: “Diventerò grande e mi passerà la paura. Brillerò, promesso. Grazie di cuore, ne avevo davvero bisogno“. E via con abbracci e affetto con gli altri gieffini suoi amici, che si sono commossi insieme alla ragazza.

L’umore di Greta è cresciuto notevolmente dal momento in cui si è accorta dell’arrivo del velivolo. E ha promesso ai suoi sostenitori di fare di tutto per scacciare i suoi timori ed emergere sempre più.