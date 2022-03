Nathaly Caldonazzo è stata tra i concorrenti del GF Vip 6. La sua permanenza nella Casa è stata breve anche perché è entrata a gara in corso, ma allo stesso modo ha avuto la possibilità di mostrare il suo carattere stringendo legami forti con gli altri coinquilini. L’ex protagonista del Bagaglino ha parlato della sua esperienza al GF Vip 6 in una lunga intervista a Chi Magazine.

Nathaly Caldonazzo ha svelato di essere stata delusa da più persone: “Mi hanno deluso umanamente Alessandro, Sophie, Lulù, Jessica e Barù. Mi hanno accusata di essermi avvicinata a Katia e Soleil, ma ero stata isolata da loro. Alex Belli, poi, ha provato subito a farmi terra bruciata solo perché ho cercato di aprire gli occhi a Delia. E mi sono sentita tradita da Sophie, che mi ha dato della razzista senza motivo, nonostante l’avessi sempre trattata bene”,

Inoltre l’ex protagonista del Bagaglino ha un suo pensiero preciso per quanto riguarda Lulù e Jessica Selassiè: “La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena. Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia”.





In più occasioni dopo il suo ingresso nella Casa Nathaly Caldonazzo si era spesso complimentata con Lulù Selassiè per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Inoltre aveva instaurato con tutti e due un bel rapporto. Il tutto è andato avanti fino alla lite con Jessica Selassiè che è stato il momento in cui Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassiè si sono separate e nonostante qualche tentativo di chiarimento non è mai tornato il sereno tra le due.

Infine, Nathaly Caldonazzo si dice convinta di essere stata eliminata per lo scontro con Jessica Selassiè: “Da quel momento si è rivoltato tutto perché gli altri sostenevano le sorelle Selassiè. Persino Barù l’ha difesa anche se la sta solo illudendo. Io ho avuto la colpa di dirlo. Volevo dire a Jessica che Barù si stava comportando da freddo calcolatore, ma lei pensava che lo dicessi per interesse. I miei erano consigli spassionati”, ha concluso l’ex protagonista del Bagaglino.