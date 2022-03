Si è conclusa la sesta edizione del GF Vip. Ha vinto Jessica Selassiè, una delle tre principesse di origini etiopi. Sul podio si sono piazzati Davide Silvestri (secondo) e Barù (terzo). Quello di Jessica è stato un successo da record: infatti ha ottenuto la vittoria con il 62% dei voti. La ragazza è riuscita a conquistare una grossa fetta di pubblico. “Dentro ognuno di noi c’è una piccola Jessica”, ha detto a fine puntata Alfonso Signorini.

“Nella Casa è entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava. Viva tutte le donne, alla fine questa è la vittoria di tutte le donne”, è stato il commento del conduttore. Nonostante quindi non sia scoccata la scintilla giusta con Barù, Jessica Selassié è riuscita a guadagnarsi ugualmente la preferenza del pubblico, ottenendo una vittoria schiacciante.

E come accade in ogni finale del GF Vip tutti i protagonisti di questa edizione erano in studio ad accogliere e festeggiare gli ultimi finalisti. Essendo troppi, le sedie non erano tutte al solito posto e alcuni ex concorrenti erano seduti in studio al fianco delle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I fan più attenti hanno notate che in poche occasioni le telecamere hanno inquadrato Nathaly Caldonazzo. L’attrice era ‘nell’angolino’ per un motivo che lei stessa ha svelato ad un utente Instagram.





Secondo quanto ha detto Nathaly Caldonazzo, il GF Vip l’avrebbe ‘punita’ per essersi rifiutata di fare la sorpresa al finalista Barù, lasciandola così seduta in un ‘angolino’ dello studio. L’attrice non è mai stata inquadrata durante la finale del 14 marzo, se non in rarissime situazioni. L’ex concorrente ha risposto ad un utente raccontando cosa è successo. “Ieri relegate nell’angolino delle luci brutte, è destino che vuoi farci”, ha scritto un fan in un commento al suo ultimo post. La gieffina ha così risposto: “Mi hanno messo in castigo per non aver fatto il balletto per Barù ma meglio così…”.

La sorpresa alla quale Nathaly Caldonazzo si è rifiutata di partecipare è quella organizzata per Barù durante la finale. Per la sua ultima puntata il programma ha regalato tante emozioni ai finalisti e per il nipote di Costantino Della Gherardesca, ‘il re della brace’, ha scelto di far scendere in campo le sexy donne che hanno vissuto la Casa. Alcune ex concorrenti come Miriana Trevisan, Carmen Russo, Eva Grimaldi e Valeria Marini si sono esibite per lui con un balletto super sensuale con tanto di carezze e salsicce. All’appello però mancava Nathaly Caldonazzo che ha spiegato il motivo.