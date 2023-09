Myrta Merlino, il rumor si diffonde rapidissimo. Non sarebbero ore molto facili per la nuova conduttrice di Pomeriggio CInque che come ormai è noto ha preso il posto della gettonatissima Barbara D’Urso. A diffondere l’ultima indiscrezione a riguarda, Il Foglio, dove verrebbe riportato un focus sugli umori che circolano tra i corridoi dell’azienda di Cologno Monzese in relazione a un netto calo di ascolti del programma registrati di recente.

L’indiscrezione su Myrta Merlino, nuove ipotesi sulla sostituzione alla guida del timone di Pomeriggio Cinque. I rumor si fanno sempre più insistenti in merito al futuro della nuova timoniera del programma che dallo start sino ad oggi non ha certo smesso di fare parlare di sè. Come riportato anche sul sito Dagospia e poi ripreso su Il Foglio: “Ci sono momenti di panico quando Myrta tocca la sua Coca Cola e si accorge che non è sufficientemente fredda”.

Leggi anche: “Deve cambiare”. Pomeriggio Cinque, da Mediaset nuova linea: rischi per Myrta Merlino?





L’indiscrezione su Myrta Merlino, nuove ipotesi sulla sostituzione a Pomeriggio Cinque. Arriva la smentita

E ancora: “A prendere il testimone di Merlino, Branchetti, volto Mediaset, Tg5, e che ha condotto Morning News. Dicono che beva acqua naturale e temperatura ambiente”. Eppure secondo i dati riportati su Publitalia, lo scenario sarebbe del tutto diverso. Infatti in merito agli ascolti, sembra che la nuova conduzione tenga incollati allo schermo la bellezza di 1.2 milioni di spettatori, registrando un 22.3% in positivo rispetto a La Vita in Diretta.

Sulla vicenda, o meglio, sul rumor, anche i vertici di Cologno Monzese segnalato che la notizia sarebbe una fake, definendola pura “Fantasia”, riporta a proposito Giuseppe Candela attraverso un post su Twitter. La notizia completa dell’esperto: “””Fantasia”, fonti da Cologno Monzese commentano così l’articolo del Foglio che annunciava l’arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5″.

"Fantasia", fonti da Cologno Monzese commentano così l'articolo del Foglio che annunciava l'arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5. #fakenews — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2023

Stando a quanto si apprende, dunque, la smentita avrebbe confermato Myrta Merlino alla conduzione, escludendo del tutto l’intenzione di ‘mandarla a casa’ per essere poi sostituita dalla collega Simona Branchetti, che il pubblico potrà continuare a seguire sul piccolo schermo su TG5. Myrta Merlino fuori pericolo: la conduttrice potrà proseguire indisturbata. E chissà se non riuscirà a conquistare prima o poi il cuore infranto di qualche spettatore nostalgico.