Dopo una prima settimana in cui tutto sembrava andare per il verso giusto Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino hanno dovuto fare i conti con la realtà. Una realtà dura tanto che ora Mediaset pare pronta a correre ai ripari. La caduta degli ascolti di Myrta Merlino è legata al ritorno in video di ‘La Vita in Diretta’, principale competitor del programma di Canale 5. Per capire l’impatto che ha avuto la trasmissione di Matano basta dare un’occhiata ai numeri.

La partenza con 1.633.000 spettatori e 21.37% di share è solo un lontano ricordo. Oggi gli spettatori oscillano tra i 1.200.000 e i 1.100.000. E critiche arrivano anche dagli utenti come si può capire da una lettera invitata da un lettore al settimanale Nuovo. Che scrive: “Non mi convince il nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino”.





Pomeriggio Cinque, bassi ascolti e polemiche su Myrta Merlino

“Lei è brava, ma il programma è cominciato con una sfilza di notizie terribili, dall’orsa uccisa in Abruzzo allo stupro di Palermo, passando per la povera Giulia Tramontano ammazzata dal fidanzato. Semplicemente deprimente! E poi mi ha colpito vedere la conduttrice che leggeva tutto su grandi fogli con i suggerimenti. Alla faccia della spontaneità”.

E ancora: “Anche alla d’Urso succedeva di parlare di fatti tristi, ma sapeva sempre ridarci il sorriso. Così il programma pare un bollettino di cronaca nera”. Lo schiaffo subito da Myrta Merlino non è certo passato sotto silenzio a Cologno Monzese, casa di Mediaset. A lanciare la bomba è il sempre informato Dagospia che traccia un futuro a tinte fosche.

Scrive su Twitter Giuseppe Candela: “I risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi”. Parole, quelle di Candela, che sembrano mettere Myrta davanti ad un muro e, magari, costringerla a tornare in qualche misura alle notizie D’Ursiane. Notizie che non sono certo il pane quotidiano di Myrta e che potrebbero aprire le porte a scenari inaspettati. Che Mediaset, del resto, non giri intorno ai problemi Pomeriggio Cinque lo ha già visto giorni fa, quando il primo regista venne silurato.