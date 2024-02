Sanremo 2024, ancora polemica sul caso del cantante. Anche i vip seguono le entusiasmanti serate del festival della musica italiana, chi seduto in platea chi sul divano di casa. E se c’è un caso tra i più discussi è certamente quello che tira in ballo il cantante dopo la quarta serata di successo, quella dedicata alle cover. E in merito alla questione, anche Myrta Merlino ha deciso di intervenire apertamente dicendo la sua.

Myrta Merlino interviene sul caso scoppiato dopo i risultati della classifica. Quarta serata di successo, quella dedicata alle cover, ma anche tante polemiche circa i risultati della classifica provvisoria che hanno visto Angelina Mango arrivare seconda. E il primo posto, come ormai è noto, è stato conquistato dal rapper napoletano.

Myrta Merlino interviene sul caso scoppiato dopo i risultati della classifica e il duro attacco al rapper

Purtroppo la questione si è allargata a macchia d’olio, tirando in ballo ben altro sul conto dell’artista. Punti di vista espressi duramente e che vanno ben oltre la performance canora. “In relazione al giudizio attribuito a L’Eco di Bergamo sull’esibizione del cantante Geolier al Festival di Sanremo, il giornale precisa che non si tratta di un contenuto prodotto e pubblicato dalla redazione de L’Eco di Bergamo, né online né cartacea, ma da una testata che si appoggia al sito del giornale e che produce autonomamente contenuti”.

“Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni”, questo il messaggio lanciato su X dalla conduttrice Myrta Merlino.

L’attenzione della conduttrice di Pomeriggio Cinque si sofferma anche su un’altra esibizione, quella di Ghali: “Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c’è italiano più vero di te”. E voi cosa pensate di tutto il polverone sollevato intorno al caso del rapper italiano che si è esibito in un medley con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio?