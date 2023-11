Nuova puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, la conduttrice che quest’anno ha preso il posto di Barbara D’Urso, ritenuta troppo trash da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e promotore della ‘pulizia’ dalle trasmissioni del Biscione. Dalla scorsa primavera, quando su Canale 5 andava in onda Il Grande Fratello Vip 7, Berlusconi ha richiamato all’ordine tutto lo staff per ridimensionare il programma e provare a dare un freno al cosiddetto trash.

Con l’inizio del nuovo palinsesto, quindi, Pier Silvo Berlusconi ha mandato a casa Barbara D’Urso, considerata una delle regine del trash televisivo, e portare in casa Mediaset la conduttrice e giornalista di La7 Myrta Merlino. Il cambio ha convinto molti addetti ai lavori, Berlusconi junior in primis, ma molti telespettatori hanno criticato la scelta.

Pomeriggio 5, Vittorio Feltri pronuncia la ‘n word’ e Myrta Merlino ride

Critiche che sono piovute durante la puntata andata in onda martedì 28 novembre, quando Myrta Merlino si è resa protagonista di una gaffe molto pesante. Dopo aver affrontato diversi argomenti di cronaca, come l’omicidio di Giulia Cecchettin e la morte di Diana Pifferi, lasciata da sola in casa dalla madre Alessia, oggi in carcere con l’accusa di omicidio, la conduttrice è passata agli argomenti più leggeri.

Myrta Merlino ha introdotto il nuovo argomento di Pomeriggio 5, un servizio dedicato agli ultracentenari di un paesino della Calabria. Mentre annunciava il servizio, la conduttrice ha presentato gli ospiti in studio e in collegamento video come Paolo Crepet e il giornalista Vittorio Feltri, che nel commentare la vecchiaia si è lasciato andare a un commento molto criticato sui social. “C’è una nuova forma di razzismo”, ha detto il giornalista.

E ancora: “Altro che quella nei confronti dei neri, devo dire neri perché non posso dire neg**“. “Si bravo”, ha commentato Myrta Merlino. Il giornalista ha proseguito: “Però sono neg** lo stesso”. Come ormai è uso da tempo, la parola è considerata un insulto razzista ma Vittorio Feltri ha comunque deciso di pronunciarla in diretta. Mentre il giornalista parlava e pronunciava la ‘n word’ la telecamera ha inquadrato Myrta Merlino che se la rideva di gusto, per poi tornare seria appena si è accorta di essere inquadrata. Sui social i commenti critici dei telespettatori.

eh myrta in effetti fa molto ridere che feltri si risenta per non poter usare termini razzisti 🥶 #pomeriggio5 — xcandykx (@xCandyKillerx) November 28, 2023

Feltri ha appena droppato la n word su telepiersilvio

Però il problema era barbara d'urso che ospitava la cipriani mi raccomando — airin aradia (@AirinVein) November 28, 2023

"I vecchi sono guardati con disprezzo, c'è una nuova forma di razzismo, altro che quella nei confronti dei neri"@vfeltri a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/w9jQ4vpeMA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 28, 2023

“E poi ha detto “devo dire neri, però sempre Ne** sono”. Continuate pure ad invitarlo sto razzista”,ha scritto una utente sul video pubblicato dall’account ufficiale di Pomeriggio 5. “Ditemi che quel Vittorio Feltri a Pomeriggio5 è Crozza perché non è reale ciò che sta dicendo e facendo”, “Feltri non perde occasione per passare da cogl*** e la Merlino che ride non si commenta”, “Eh Myrta in effetti fa molto ridere che Feltri si risenta per non poter usare termini razzisti 🥶 #pomeriggio5″, “Feltri ha appena droppato la n word su telepiersilvio. Però il problema era Barbara D’Urso che ospitava la cipriani mi raccomando”, sono solo alcuni dei commenti lasciati su Twitter.