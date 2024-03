“Myrta Merlino non c’è”. Assente a Pomeriggio Cinque, un altro conduttore al suo posto

Myrta Merlino, il motivo della ‘strana’ assenza. Fin dall’inattesa sostituzione di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque la giornalista ex volto de La7 è stata al centro di numerose discussioni. In tanti sono convinti che non fosse lei la scelta giusta per il programma che è stato a lungo di Carmelita. Ora arriva un’altra assenza: oggi, venerdì 22 marzo, infatti Myrta non ci sarà. Al suo posto condurrà il programma Giuseppe Brindisi.

E siccome non è la prima volta che Myrta Merlino è assente ecco che in tanti iniziano a fare paragoni scomodi: “Basti pensare – scrive ad esempio Tutto.tv – che, in 15 anni di servizio, Barbara D’Urso non si sia mai assentata neppure una volta dalla conduzione del talk show pomeridiano, mentre per Myrta sarà già la terza in meno di un anno“. Per la cronaca Giuseppe Brindisi aveva già preso il suo posto sotto Sanremo con buoni risultati.

Leggi anche: “Chi la sostituisce”. Myrta Merlino, guai in arrivo: “La giovane e rampante conduttrice…”





Perché Myrta Merlino è assente da Pomeriggio Cinque

Non solo non è la prima volta che Myrta Merlino si assenta da Pomeriggio Cinque, ma il motivo che si cela dietro fa aprire nuove discussioni e polemiche. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, pare che la conduttrice si sia presa un week end libero. Perché? La giornalista sarebbe “sempre più insofferente per i dati flop della sua trasmissione (intorno al 16% di share, ndr)”.

Ma c’è anche un altro motivo e cioè “le voci sul suo possibile sostituto a settembre”. Da questo punto di vista le indiscrezioni non si sono mai fermate. Già poche settimane fa Biccy scriveva: “Dite a Myrta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata”.

E non è finita. Giusto un paio di giorni fa Dagospia riportava: “Pomeriggio cinque by Myrta Merlino prende costantemente schiaffi dalla Vita in diretta guidata dal tricologicamente irrisolto Alberto Matano. Ai piani alti di Mediaset ci si interroga sulla bontà della scelta della compagna di Marco Tardelli…”. Chi al suo posto? Stavolta il nome è quello di Cesara Buonamici: “… inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione. La tele-giornalista, già mezzobusto del Tg5, – conclude Dagospia – è stata testata in salsa pop come opinionista del Grande Fratello, facendo la sua ottima figura”.

“Chi la sostituisce”. Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5: spunta il nome