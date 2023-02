Mr. Rain, il suo vero nome è Mattia Belardi e si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a X Factor: era la settima edizione e si presentò in coppia con Osso. Dopo aver superato i provini rifiuta la partecipazione al programma: da quel momento è iniziata la sua carriera. E adesso sbarca a Sanremo con un brano che già si ascolta tanto nelle radio. Mr Rain è una delle piacevoli sorprese di questa edizione del Festival: arriva all’Ariston in età matura, 31 anni, e ha quindi la giusta forza per affrontare la più importante manifestazione musicale italiana.

Mr. Rain è un rapper e un beatmaker ed è uno degli artisti hip hop più noti della scena musicale italiana. Ha già collaborato con artisti come J-Ax e adesso il suo obiettivo è conquistare il pubblico di Sanremo. Non è la prima volta assoluta per lui all’Ariston: lo scorso anno, infatti, cantò il brano di Luigi Tenco, “Mi sono innamorato di te”, nella serata delle cover insieme a Highsnob e Hu.

Chi è Mr. Rain: anni, altezza, peso, fidanzata, vero nome

Nel 2015 Mattia Belardi pubblica il primo disco ufficiale autoprodotto: si intitola “Memories”. Questo progetto contiene “Carillon”, un successo da oltre 36 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel 2018 arriva il duetto con Annalisa in “Un domani”, brano da quasi 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. L’apice del successo arriva con i brani “Fiori di Chernobyl” e “9.3”, due canzoni che sono strettamente collegate nel senso che “9.3” il prequel con la storia d’amore che poi segnerà l’artista in “Fiori di Chernobyl”.

A Sanremo 2023 Mr Rain porta il brano Supereroi, una canzone che parla di rinascita dalla depressione e dell’importanza di chiedere aiuto. “Sul palco sto portando la mia vita e per me è fondamentale portare questo argomento a Sanremo. Questo brano parla di imparare a chiedere aiuto nei momenti difficili, io ho passato un momento cupo, mi ero chiuso in casa, in una bolla, e da lì ho iniziato un percorso di crescita personale e ho imparato a chiedere aiuto. Io sono tornato finalmente a vivere e chi chiede aiuto è un supereroe”, ha detto l’artista. Belardi ha scelto il nome Mr. Rain perché ama scrivere le sue canzoni nei giorni di pioggia.

Mr. Rain è nato nel 1991 sotto il segno dello scorpione a Desenzano del Garda, è alto 190 centimetri e pesa 80 chili. Non ha figli ed è molto riservato sulla sua vita privata. Tuttavia di recente si era diffuso un pettegolezzo e cioè che fosse fidanzato Elisabetta Gregoraci. Il clamoroso gossip era stato alimentato da un aereo che dei fan avevano inviato con un messaggio sopra il cielo della casa del Grande Fratello Vip, a cui stava partecipando proprio la showgirl.

Tuttavia la voce è stata subito smentita da Mr. Rain che in quel momento viveva con la sua fidanzata. Oggi la sua situazione sentimentale è top secret e si conosce davvero poco. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500mila follower e sul suo corpo ci sono diversi tatuaggi visibili.