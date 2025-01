Il mondo del giornalismo e della televisione italiana è stato scosso da una notizia tragica che ha colpito la redazione di Mattino 5. Durante una recente puntata, Federica Panicucci ha annunciato con grande commozione la morte del marito della giornalista Valentina Trafiletti, un evento che ha suscitato una profonda tristezza tra i colleghi e i telespettatori. Trafiletti, nota per il suo stile incisivo e la sua professionalità, ha dovuto affrontare una delle esperienze più dolorose della vita: la perdita del compagno di vita.

La Panicucci, visibilmente emozionata ha detto: “Questo è un giorno difficile…Nella notte una tragedia enorme ha colpito la nostra giornalista Valentina Trafiletti…”. Vecchi prende la parola e dice: “E’ morto a causa di un incidente stradale il marito Fabio Postiglione. “Aveva 44 anni…Noi siamo una grande famiglia quella di Mattino Cinque e VideoNews in generale… Purtroppo come nelle grandi famiglie raccontiamo le nascite e raccontiamo questi episodi così tristi…”. Ma cosa è successo? Nella notte del 29 gennaio 2025, Postiglione, 44 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla A51, all’altezza di Cologno Sud, nei pressi di Milano.





Secondo le prime ricostruzioni, mentre era alla guida del suo scooter, sarebbe stato urtato da un furgone, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro il guardrail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale San Raffaele. Nato a Napoli, Postiglione aveva iniziato la sua carriera giornalistica presso il quotidiano “Roma”, distinguendosi per le sue coraggiose inchieste sulla camorra, che gli valsero minacce e intimidazioni da parte dei clan locali.

Un abbraccio alla giornalista Valentina Trefiletti che ha perso il marito Fabio Postiglione, giornalista del #CorriereDellaSera in un incidente stradale.#Mattino5 pic.twitter.com/yaFAC3c8fq — 𝐂𝐮𝐜𝐮 💕✨🐢 (@ilbreano) January 29, 2025

Successivamente, aveva collaborato con l’AGI e il Corriere del Mezzogiorno, prima di entrare a far parte della redazione del Corriere della Sera nel 2020. I colleghi lo ricordano come un cronista di razza, entusiasta, coraggioso, sempre in prima linea nella denuncia della criminalità organizzata. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel panorama giornalistico italiano.

Fabio Postiglione non era solo un professionista esemplare, ma anche un uomo di grande integrità e passione per la verità. Alla famiglia e ai colleghi giungano le più sentite condoglianze per questa incolmabile perdita. La perdita del marito di Valentina Trafiletti rappresenta una ferita profonda non solo per lei ma anche per l’intero panorama mediatico italiano.

