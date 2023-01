Morte di Gina Lollobrigida, il ricordo di Eleonora Daniele. Si è spenta all’età di 95 anni l’icona del cinema italiano. Secondo quanto era stato rivelato nei mesi scorsi, a settembre aveva avuto una frattura scomposta del femore, in seguito ad una caduta. “Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un’artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha lottato per le sue idee e per far valere la sua parola”, ricorda l’avvocato.

Eleonora Daniele ricorda Gina Lollobrigida. La nota attrice italiana lottava già da diverso tempo contro alcuni problemi di salute ma dall’incidente domestico che ha causato la rottura del femore pare si fosse ripresa. Nel corso della puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha dedicato a Gina Lollobrigida, molto spazio. E sulle cause del suo decesso, uno degli inviati della trasmissione, in collegamento dalla clinica nella quale l’attrice era ricoverata, ha fornito alcuni dettagli.

Eleonora Daniele ricorda Gina Lollobrigida: “La conoscevo bene”

L’inviato della trasmissione ha fatto riferimento ad alcuni blocchi renali e polmonari: “Aveva avuto diversi altri problemi, comunque, ultimamente, come la rottura del femore”, ha precisato dunque il giornalista in diretta con lo studio televisivo di Eleonora Daniele. “È stato inoltre confermato che domani verrà allestita la camera ardente al Campidoglio”, ha aggiunto il giornalista. (“È morta così”. Gina Lollobrigida, è polemica: le parole choc del figlioccio Andrea).

Per Gina Lollobrigida, dunque, l’ultimo addio avverrà il 19 gennaio alla chiesa degli artisti di Roma. Immancabile in diretta tv, il ricordo di Eleonora Daniele: “una donna di grande cuore, sempre molto generosa, una persona davvero buona”, ha definito la stimata attrice e icona del cinema italiano, lasciando poi la parola a Sadra Milo presente come ospite in studio.

“Non conoscevo molto, a livello personale, Gina, ma posso dire che era un’artista a tutto tondo”, ha riferito dunque Sandra Milo, mentre la conduttrice di Storie Italiane ha ulteriormente precisato: “Posso dire che era così perché io invece la conoscevo bene”. D’altronde negli scorsi giorni anche l’avvocato in merito all’attrice ha ricordato: “L’appellativo della Bersagliera non era un caso, era una persona straordinaria e che mi ha insegnato i valori più importanti e ha dimostrato la coerenza e il coraggio delle proprie idee. Valori che sono di esempio e che hanno risalto. Dimostrano la sensibilità di cui era dotata e che manifestava nella sua arte”.