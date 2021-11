Volano stracci di nuovo, tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Siamo naturalmente a Ballando con le Stelle e si aspettava questo momento da tutta la settimana. Tra l’altro, proprio l’ex frontman dei Bluvertigo, prima del ballo in diretta, ha fatto un monologo durante il quale ha molto criticato la giudice. Naturalmente è intervenuta Milly Carlucci, che ha difeso la sua giuria: “Se ne sono dette di tutti i colori questa settimana. Cose che non possono passare così. Tutto il gruppo di autori crede in questa giuria e che abbiamo scelto per la tecnica di Carolyn e da persone di provata professionalità.

Abbiamo un conduttore, una giornalista, scrittrice, uno stilista, persone con mondi importanti. Giuria a parte, siamo anche una trasmissione di intrattenimento. Ci hanno accusato di aver fatto certe cose per gli ascolti, noi le facciamo per il pubblico a casa, per intrattenerli. Se non facessimo spettacolo per i telespettatori qui non ci sarebbe più nessuno”. Queste invece le parole di Morgan: “Quando io ricevo un parere negativo da parte della Smith io sto ricevendo un valido contributo”.

E ancora Morgan: “Parliamo di una professionista che vuole dare un insegnamento senza andare fuori tema, non si mette mai a giudicare altro. Anche Fabio Canino e Zazzaroni, mica se ne intendono di danza, ma non vogliono affermare se stessi, ma danno dei contributi. Per me è triste vedere la gioia che c’era eclissarsi per una persona, che come una nuvola nera copre l’isola felice”.





Morgan continua: Lei impone una sua negatività umiliando gli altri. Pensate a quanto è brutto offendere chi hai davanti. Mi sono sentito dire delle cose imbarazzanti, tipo che non sono lucido. Purtroppo per lei io capisco tutto e ascolto. Giudicare la mia vita e non soltanto il ballo è sbagliato. In quei momenti lei vorrebbe dire ‘tu sei zero e questo vali’”.

Alessandra Tripoli che annienta quei due e Morgan in versione saggio#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/iy2vK73SKW November 20, 2021

“Selvaggia Lucarelli vuole affermare che esiste, ma noi ci siamo già accorti che esiste, non deve esagerare. Faccia vedere che sa rispettare gli altri, anche quelli che non le piacciono”, conclude Morgan. A quel punto Selvaggia Lucarelli ha risposto in modo chiaro: “Io questa sera preferisco dare il mio giudizio attraverso il voto con la paletta“. Niente scontro, solo uno zero spaccato.