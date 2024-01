La puntata di martedì del Grande Fratello è stata a dir poco “infuocata”. E no, non solo per Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero e Mirko Brunetti, di nuovo piombato in Casa, contro i suoi amici. Nel corso della nuova diretta anche una rivelazione su Monia La Ferrera. Con conseguente reazione di Massimiliano Varrese. Entrambi chiamati da Alfonso Signorini in Mistery Room hanno parlato del loro rapporto. Quindi è emerso che nella vita della siciliana potrebbe esserci un uomo, tale Giovanni, un amico che lei reputa importante e speciale.

“Non ho nessuno al di fuori”, ha detto Monia a domanda del conduttore sul suo essere single. E lui: “Giovanni, allora, chi è?”. “Giovanni è un mio carissimo amico. Lui è una persona speciale. Siamo stati insieme in passato ma non stiamo insieme adesso e io attualmente mi ritengo libera in tutti sensi”, ha risposto. Ma Varrese è caduto dalle nuvole e ammesso che se l’avesse “capito meglio, forse non avrei fatto neanche un piccolo passo”.

GF, tra Monia e Varrese spunta Giovanni: caos dopo la diretta

Varrese ha spiegato che Monia gliene aveva parlato ma anche che “non era chiaro per me”. Finita la puntata, i due hanno continuato a parlare, cercando un punto di incontro ma senza trovarlo. L’attore ha infatti messo in dubbio la verità di Monia, che ha ribadito come Giovanni sia “uno dei miei più cari amici” e c’è rimasta male: sperava in un suo intervento e invece lui l’avrebbe fatta passare “da cretina”.

L’attore ha provato a tranquillizzarla ricordandole come sia stato “tranquillo e sereno proprio per non metterti in difficoltà”, ma Monia è rimasta sulle sue posizioni e poi si è sfogata con Anita e Letizia scoppiando anche a piangere. Alle amiche ha detto di avere una reputazione, una carriera e anche due figli. E poi: “Stiamo cercando di trovare un punto di incontro, ma così no. Perché io in qualsiasi situazione lo avrei difeso. Anche se fosse scesa la persona più importante del mondo, l’avrei difeso comunque”.

"Massimiliano, hai messo in dubbio la mia verità." #GrandeFratello pic.twitter.com/PHNbbnM32W — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2024

e che sia la volta buona monia per piacere #grandefratello pic.twitter.com/uCDbAyBpDa — ❔ (@preoccuparci) January 24, 2024

“Io l’altra volta sono andata contro di lui, contro Massimiliano per la situazione con Vittorio, perché veramente era una cavolata. Ma perché era giusto fare così. Io sono sempre dalla parte del giusto, della verità. Ed è la seconda volta che metti in dubbio la mia verità? Mi rode Leti”. Colpo di scena finale, Monia ha ammesso che con Varrese ci sono stati molti baci, non solo quelli “palesi”: “Anche se non ci siamo dati 1500 baci palesi, perché ce ne sono stati molto…”.