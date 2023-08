Incredulità dei telespettatori per quanto deciso su Paolo Bonolis da Mediaset. Una scelta quella dell’emittente televisiva, che riguarda un programma del noto conduttore, che ha subito qualcosa di insolito. C’è stata una sorprendente sparizione e ora in tanti stanno chiedendo delucidazioni perché temono che possano esserci conseguenze tutt’altro che buone. Ma il diretto interessato non se l’è sentita finora di intervenire.

Probabilmente lo farà nelle prossime settimane, ma per ora c’è silenzio sulla vicenda e qualche dubbio ancora in piedi. Paolo Bonolis è pronto per un’altra stagione televisiva a Mediaset, ma c’è stato un intoppo che nessuno prevedeva. Anche perché c’era stata una presentazione abbastanza ufficiale di questa trasmissione, che poi è stata improvvisamente nascosta. E la motivazione non è ancora molto chiara.

Paolo Bonolis, decisione a sorpresa di Mediaset

I primi ad accorgersi di questa decisione su Paolo Bonolis e il suo programma, presa da Mediaset, è stato il sito Bubinoblog. Il riferimento è a Ciao Darwin, che è stato annunciato nelle scorse settimane. Tutti hanno accolto con favore la messa in onda di questa trasmissione, peccato però che fosse anche stato mostrato dell’altro prima che sparisse tutto. E ora in molti non si capacitano del fatto che il Biscione abbia compiuto questo gesto inaspettato.

Il 9 agosto scorso era stato fatto vedere il promo ufficiale di Ciao Darwin, poi scomparso da Canale 5. E subito si è pensato ad uno slittamento della trasmissione di Bonolis, ma questa notizia non troverebbe riscontri. L’edizione numero 9 dovrebbe partire regolarmente in autunno, si parla dei mesi di ottobre o novembre, quindi non ci sarebbero cambiamenti nel palinsesto dell’emittente, il cui amministratore delegato è Pier Silvio Berlusconi.

Il sito Fanpage ha confermato che non sono previsti rinvii, quindi sarebbe semplicemente una volontà di Mediaset di trasmettere di tanto in tanto questi promo, senza mostrarli quasi quotidianamente. E quindi dovrebbe riprendere quello di Ciao Darwin nelle prossime settimane.