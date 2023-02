Sta facendo discutere a lungo al GF Vip 7 qualcosa che è successo, mentre la sigla stava per terminare. C’erano stati quindi i saluti di Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, nonché quelli di Giulia Salemi, e all’improvviso il pubblico si è accorto di un episodio molto strano e mai successo prima d’ora. L’immagine è stata subito captata dai telespettatori e diffusa online. E il sito Biccy ha postato sui social il frame in questione, che sta lasciando tutti a bocca aperta.

Prima di dirvi cosa è accaduto al GF Vip 7 durante la sigla, dobbiamo necessariamente fare un aggiornamento di quanto sta accadendo nella casa. Dopo la puntata Giaele De Donà è scoppiata in lacrime per la dura lettera del marito contro di lei: “Mio marito che prende e manda una lettera, non sto facendo niente. Tre mesi fa lo capivo, ma avevo detto in studio di volerlo sentire vicino. Doveva dimostrare solo il suo affetto, invece ha mandato questa lettera”. E l’utente Giaele Stan ha subito difeso la donna: “Essendo che è raro Giaele pianga, mi si spezza il cuore il doppio quando la vedo. Giaele, ti devi svegliare anche su Antonino”.

GF Vip 7, cosa è successo durante la sigla

Biccy e Novella 2000 hanno quindi riportato una notizia davvero misteriosa sul GF Vip 7, proprio mentre la sigla stava per finire. Si è trattato sicuramente di un errore da parte degli autori del reality show, ma a fare rumore è ciò che è stato visto dal pubblico. In particolare parliamo di un documento che è stato pubblicato per sbaglio. Sicuramente non doveva andare in onda un’istantanea del genere, ma è successo e non si è potuto fare niente per rimediare. Vediamo cosa hanno osservato i telespettatori.

Questo documento che è stato mostrato a fine puntata riportava anche la scritta top secret, quindi non doveva essere pubblicato. Ma non si è comunque capito il contenuto dello stesso e il mistero regna sovrano. Non è da escludere che Alfonso Signorini o qualcuno della redazione possa rompere il silenzio per spiegare l’accaduto. Allo stato attuale non è dato sapere altro, ma ovviamente se ci saranno ulteriori precisazioni ve ne riferiremo più avanti. Possiamo comunque mostrarvi l’immagine in questione.

Ma al GF Vip 7 c’è stato anche spazio per una proposta di matrimonio a Sarah Altobello dal suo manager Tony Toscano, che la segue ormai da 10 anni. La vippona ha deciso di non dare una risposta e si è presa del tempo prima di scegliere cosa fare.