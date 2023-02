Momento difficilissimo al GF Vip 7 per Giaele De Donà. Lacrime a non finire per la concorrente, dopo ciò che ha dovuto sopportare nel corso della puntata in diretta. Ore dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini non ce l’ha fatta proprio a reagire positivamente ed è crollata psicologicamente. Prima il pianto l’ha raggiunta in solitaria, infatti ha voluto chiudersi dentro il magazzino della casa più spiata d’Italia, successivamente è tornata a piangere davanti ad una dispiaciuta Nicole Murgia, che ha provato a migliorarle l’umore.

Ma al GF Vip 7 Giaele De Donà sembra essere inconsolabile e le lacrime non possono che essere una normale conseguenza di quanto vissuto. Lei davanti ad Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi ad avere una reazione ferma e determinata e non ha avuto un crollo emotivo. Ma poi ci ha ragionato su ed è rimasta malissimo per il trattamento riservato. I suoi fan, attraverso dei commenti social, le hanno mostrato subito vicinanza e supporto, prendendo immediatamente le parti della gieffina.

GF Vip 7, Giaele De Donà in lacrime: cosa è successo

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Giaele De Donà è scoppiata in lacrime per un motivo in particolare, come ammesso dalla stessa concorrente. A renderla molto triste è stato suo marito Bradford Beck, che le ha fatto recapitare una dura lettera per San Valentino nella quale l’ha criticata per i comportamenti avuti con altri vipponi. Lei ha esclamato a Nicole Murgia: “Mio marito che prende e manda una lettera, non sto facendo niente. Tre mesi fa lo capivo, ma avevo detto in studio di volerlo sentire vicino. Doveva dimostrare solo il suo affetto, invece ha mandato questa lettera”.

E l’utente Giaele Stan ha subito difeso la donna: “Essendo che è raro Giaele pianga, mi si spezza il cuore il doppio quando la vedo. Giaele, ti devi svegliare anche su Antonino. Lui non merita il tuo bene e nemmeno le tue lacrime. Spero che lo capirai anche tu”. E altri: “Amore, sei immensa, non manchi di rispetto a nessuno”, “Noi siamo con te”, “Che schifo ridurre una ragazza così“. Tutti la stanno appoggiando quindi totalmente e non sono affatto d’accordo su quella missiva, inviata da Bradford Beck.

Essendo che è raro Giaele pianga, mi si spezza il cuore il doppio quando la vedo cuore 💔 Giaele ti devi svegliare su Antonino! Lui non merita il tuo bene e nemmeno le tue lacrime… Spero che lo capirai anche tu. #gfvip #gioiellers #oriele #incorvassi pic.twitter.com/i6sczx5tk3 — GIAELE STAN 👑💎💍 (@Manuel02551) February 14, 2023

Cliccate su video per vedere le immagini integrali del suo sfogo, pubblicate sul sito ufficiale. Comunque, tra le varie cose che le ha scritto, il marito di Giaele ha esclamato: “Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio”.