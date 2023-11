Grande Fratello, puntata incredibile quella di lunedì 27 novembre 2023. Il pubblico di Alfonso Signorini ha assistito a una lunga serie di colpi di scena, in studio e nella Casa. Come il faccia a faccia tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, ormai entrambe ex fidanzate di Mirko Brunetti. Un faccia a faccia attesissimo che si è concluso con gli applausi di tutti perché l’ex single di Temptation Island è entrata in studio cercando di seppellire l’ascia di guerra con Perla. E c’è riuscita, di fatto.

“Ti chiedo scusa se qualche mio atteggiamento ti abbia potuto ferire. A oggi ho capito che dovevo comprenderti un po’ di più. La colpa non è tua, non ce l’ho con te. Mi dispiace di questo astio che si è creato tra di noi, non mi piace fare la guerra per un uomo. Vorrei mettere un punto a questa situazione”, le parole di Greta, che più tardi si è confrontata anche con Mirko, ma in collegamento, e lo ha lasciato in diretta.

Mirko e Perla “d’accordo” al GF: cosa le ha detto sottovoce

Una volta tornata in Casa, Perla ha scoperto alcune frasi dette da Beatrice Luzzi durante la settimana e confessato di esserci rimasta male. Mentre lo stava dicendo proprio a Mirko, il concorrente ed ex le ha sussurrato sottovoce qualcosa. Da qui la teoria del popolo del web secondo cui i due siano d’accordo.

Cosa ha detto Mirko a Perla in quel momento di pausa? Gli utenti social che seguivano la diretta hanno intercettato quel discorso e si sono convinti che le abbia consigliato di non litigare con Beatrice perché “ti serve“. Un avvertimento, questo, che ha subito scatenato una polemica tra chi è già sicuro che il triangolo tra loro sia una messa in scena.

Insomma, questa sarebbe solo la conferma: Mirko Brunetti gioca di strategia insieme a Perla Vatiero, è la teoria. Perla seguirà il consiglio, veritiero o no, dell’ex, ossia quello di non discutere con Beatrice? Ricordiamo che l’attrice aveva detto parole forti su di loro: “Ieri li ho visti cedere mentre ballavano. Lei tornerebbe con lui, lo ritiene un pezzo grosso. Se lo sposerebbe. Uno così non lo trova più. Lui può trovare di più. A me piace molto e può puntare molto in alto. Lei no“.