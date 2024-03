Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono ancora innamorati o stanno fingendo per il Grande Fratello? Dopo mesi di tira e molla, e di problemi sviscerati davanti alle telecamere di canale 5 – prima durante l’edizione estiva di temptation Island e poi al Grande Fratello – tanti si chiedono cosa ne sarà della coppia una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini. I due hanno partecipato al programma Tempation island, mettendo alla prova la solidità del loro amore, prova che non è stata superata.

Mirko aveva lasciato la storica fidanzata per la tentatrice Greta Rossetti. I tre si sono poi ritrovati all’interno della casa del Grande fratello, con diversi colpi di scena. Greta era entrata per mettere in subbuglio la situazione tra i due ex ma alla fine non è successo niente. La tentatrice non ha mai riprovato qualcosa per Mirko e, anzi, è diventata una grande alleata di Perla Vatiero. Tra i due ex fidanzati, infatti, è rinato l’amore, o almeno è quello che i due sostengono da poco tempo.

Fino a una settimana fa, infatti Perla aveva confessato di provare un certo interesse per Alessio Falsone, scatenando la gelosia di Mirko Brunetti, ormai fuori dalla casa da diversi mesi. Alessio però ha iniziato una relazione con Anita Olivieri e Perla è tornata a parlare del suo ex fidanzato storico. Alla fine del Grande Fratello i due torneranno insieme? Non tutti sono d’accordo, in primis proprio Anita, che in queste ore ha confessato ad Alessio il suo pensiero sulla coppia.

“Anita ha detto ad Alessio che non crede alla coppia Mirko perla e che fuori dalla casa si lasceranno xché è una coppia fasulla”, ha scritto un utente su X e a quanto pare anche Falsone avrebbe concordato con la ‘fidanzata’. Nella notte, Perla si è confidata con Giuseppe Garibaldi e si è lascita andare a parole molto importanti per Mirko Brunetti. “Spero che Mirko non sia stato con nessuno in questo periodo. Spero che sia intelligente da prenotare un b&b, così quando esco ci andiamo direttamente”, ha confidato Perla.

E ancora: “Alla fine ti posso dire che con quest’esperienza di avere a che fare con persone diverse da Mirko, mi ha fatto capire quanto lui sia importante. È una persona rara. La connessione tra noi due è qualcosa di così forte che non la posso trovare in nessun altro uomo”. La 26enne ha spiegato che pur avendo frequentato un altro ragazzo dopo Mirko, non ha mai provato le emozioni vissute con lui: “Mai pensato che un’altra persona potesse prendere il suo posto. Io non ho mai detto di essersi innamorata di un altro uomo, su questo sono sempre stata lucida”.

“Il mio unico pensiero è uscire di qua e vedere Mirko. Per me questi otto giorni sembrano non passare mai. L’amore non è mai andato via e lui è proprio la tipologia di persona che voglio vicino a me. In realtà non ho mai smesso di pensare che lui fosse l’uomo della mia vita”, ha confessato la concorrente nel segreto del confessionale. Ora bisognerà attendere la fine del reality per capire cosa accadrà tra i due.