“Perché è entrata al GF Vip”. Miriana Trevisan, raffica di mitra da Serena Enardu: “Io, lei, Pago…”

Giornate complicate per Miriana Trevisan dopo che ieri c’era stato un duro faccia a faccia con Nicola Pisu. Per chi non avesse seguito la puntata erano volate parole grosse con lui che aveva escluso una qualsiasi forma di rapporto una volta usciti dalla casa. Miriana, da parte sua, si era difesa sostenendo di non essere stata capita o, maggiormente, mal interpretata. Pochi in rete quelli dalla sua parte. Tanti, di conseguenza, quelli che hanno mostrato dissenso con le parole dell’ex valletta di Mike Bongiorno e ragazza di Non è la Rai.



E non è finita qui. Sì perché Miriana Trevisan è ricaduta nell’errore. Pare infatti che abbia fatto una chiara insinuazione sulla fine del percorso di Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Lo ha fatto confidandosi con Alex Belli, altro protagonista particolarmente chiacchierato di questa edizione del GF Vip. Nel dettaglio Miriana è convita che la presenza di Serena portò problemi a Pago, che fu poi eliminato al televoto. E la risposta dell’ex Uomini e Donne non poteva mancare.



Lo ha fatto poche ore fa attraverso una storia su Instagram in cui fa presente che “Alex Belli ha chiesto un consiglio a Miriana Trevisan su Delia e sul fatto se entra”. Quindi aggiunge: “E quella che gli risponde ‘attento che se entra rischi che come Pago esci perché è entrata Serena’”. Una critica molto severa con Serena che consiglia al pubblico di togliersi “le fette di prosciutto dagli occhi”.







Detto ciò, riprendendo la parole di Miriana Trevisan ha precisato che “certe persone nella Casa del Grande Fratello non sarebbero mai entrate se poi dopo non ne fossero entrate altre. Ovvero la dinamica di Serena e Pago era la dinamica di Serena e Pago. Pago è entrato nella Casa del GF per una dinamica di coppia, Alex Belli idem”.

A questo punto, si chiede il motivo per cui Miriana Trevisan si trovi al GF Vip 6: “Perché ti sei fatta i ca..i miei. Quindi diciamo grazie a Serena, grazie a Delia, si parla anche di voi”. Non è la prima volta che Serena attacca Miriana Trevisan, evidentemente la storia con Pago non è andata giù.