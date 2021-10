“Non sto bene”. Miriana Trevisan, malore durante la notte. È successo dopo la diretta del GF Vip

È stata una serata complessa per Miriana Trevisan all’interno della casa del GF Vip. L’entrata in scena di Patrizia Mirigliani deve averla un po’ destabilizzata, perché poco dopo la fine della tredicesima puntata, la showgirl si è sentita poco bene. Miriana in quel momento si trovava nella camera del sole insieme a Jo Squillo, Alex Belli e Nicola Pisu. Ed è proprio qui che l’ex volto di Non è la Rai si è sentita poco bene, sdraiandosi immediatamente sul letto.

Naturalmente gli altri concorrenti si sono immediatamente preoccupati. In particolare Jo Squillo che, dopo averle tenuto la mano, ha provato a farla rilassare con un massaggio. Nel frattempo Nicola, per aiutarla, su consiglio di Jo, è andato a prenderle un bicchiere di acqua e zucchero, sperando si trattasse solo di un calo di zuccheri. Alla fine Miriana Trevisan si è ripresa: niente di preoccupante, fortunatamente.

La donna, al centro di polemiche dopo la relazione con Nicola Pisu all’interno della casa del GF Vip, si è poi fermata a fare quattro chiacchiere in veranda con Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Soleil Sorge prima di andare a dormire. Un malessere forse dovuto alla cena consumata in tarda notte o alle emozioni vissute nel corso della puntata. Poco dopo, ripresasi dal leggero malore, Miriana Trevisan ha trascorso alcuni momenti con Nicola Pisu prima di dormire.





Rassicurata dal confronto con Patrizia Mirigliani che ha spiegato di non essere contraria all’eventuale storia tra il figlio e la showgirl, Miriana Trevisan ha deciso di viversi le emozioni che le regala il rapporto con Nicola senza false aspettative. I due infatti sono sempre più vicini, nonostante tutto.

Da una parte Nicola che è sempre più preso da questa relazione, dall’altra Miriana Trevisan che dice di non essere innamorata ma che adora averlo sempre vicino. Insomma, tra baci e coccole, la conoscenza tra i due gieffini continua. E ritornano, dopo qualche ora, le parole sagge di Patrizia Mirigliani: “Se tu sei felice, sei innamorato, senti dei sentimenti sono felice per te, perché riesci finalmente a trovarti”. Amen.