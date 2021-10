“Chiamate il medico”. GF Vip, paura nella notte: malore per la concorrente. Cosa è successo

Ieri è stata una bellissima giornata per Miriana Trevisan, prima la cena a lume di candela organizzato da Nicola Pisu, sempre più cotto di lei, poi quel bacio sotto le coperte. Tuttavia l’idillio è terminato presto perché poche ore dopo, la Trevisan si è sentita male. D quel poco che si sa, Miriana ha accusato dolori probabilmente per aver portato la grossa cesta della spesa: forse lo sforzo è stato troppo pesante per lei, la showgirl avrebbe infatti subito un’operazione da poco tempo.

A quel punto sembra che sia stato chiamato un medico per visitarla e sui social gli utenti hanno commentato l’accaduto. Nei video condivisi sul web infatti si sente Lulù dire che è stato chiesto l’intervento di un dottore che potesse visitare Miriana Trevisan. In molti si sono allarmati soprattutto per gli stacchi della regia che hanno lasciato qualche dubbio sulle condizioni di salute di Miriana.

Non è molto chiaro, ma sembra che Miriana Trevisan avrebbe subito un’operazione molto importante nei mesi scorsi, alcuni utenti sui social parlano di un tumore alle ovaie che avrebbe reso necessario l’intervento. Solo il giorno prima, una bella sorpresa le aveva migliorato la serata. Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, Nicola ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat e gli autori l’hanno accontentato.





I due hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della casa, hanno ballato, scherzato, giocato, cenato e alla fine si sono riposati a letto. E proprio sotto le coperte è scattato il bacio. A questo punto però, Miriana Trevisan, ha chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“.

Poco dopo, Miriana Trevisan si confessa con Soleil Sorge proprio su Nicola: “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso”.