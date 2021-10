Anche nell’ultima puntata del GF Vip 6 si è parlato di Miriana Trevisan. Tra le tante sorprese, emozioni e scontri furiosi, lunedì sera Alfonso Signorini ha voluto indagare meglio sul flirt appena nato nella Casa tra la showgirl e Nicola Pisu. Sin dall’inizio e ancora di più in questi ultimi giorni l’ex valletta di Mike Bongiorno è apparsa frenata nell’esprimere i suoi sentimenti per il figlio di Patrizia Mirigliani, che al contrario ha dichiarato senza indugio di essersi innamorato di lei.

Ma da parte di Miriana Trevisan ci sarebbe l’assoluta necessità di non accelerare di tempi e di parlare con suo figlio Nicola. Poi il conduttore ha voluto mettere al corrente i due piccioncini di alcune insinuazioni fatte da Andrea Casalino, uno dei primi eliminati dal GF Vip 6. L’ex vippone, che a ogni diretta è presente in studio insieme agli altri ex inquilini della Casa ha dichiarato di essere stato corteggiato da Miriana Trevisan, anche insistentemente.

Miriana Trevisan, i dubbi di Alfonso Signorini

“Ci sono i video di quando mi venivi vicino”, ha spiegato Andrea Casalino in studio rivolgendosi a Miriana Trevisan, ma nessuno è sembrato interessato alle parole che aveva dire. Ma non è finita qui perché Alfonso Signorini ha poi voluto parlare a tu per tu con la showgirl. In privato, però. Quindi l’ha chiamata in confessionale e l’ha letteralmente spiazzata.





Il conduttore è stato molto chiaro con Miriana Trevisan: c’è una persona fuori? Magari il suo nome inizia con la B di Bologna? Alfonso Signorini ha parlato di un certo Bruno che avrebbe anche rinunciato a qualcosa di molto importante per lei e per starle vicino. La diretta interessata è apparsa molto sorpresa e ha anche negato ogni legame esterno, dicendosi libera di vivere qualsiasi tipo di relazione senza aver paura che qualcuno fuori possa non gradire il suo comportamento.

Alfonso Signorini non ha insistito e dichiarato di crederle ma scommettiamo che la questione non è finita qui. Tornata in salone dai compagni, Miriana Trevisan è infatti sembrata pensierosa. Forse quelle affermazioni del padrone di Casa l’hanno ulteriormente mandata in confusione? E soprattutto: come andrà a finire adesso con Nicola Pisu?