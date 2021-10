Nella casa del GF Vip 6 sta tenendo banco il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisù, figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. I due hanno iniziato ad avvicinarsi di recente ma pare che negli ultimi giorni Nicola abbia fatto qualche in passo in più verso la showgirl. Sicuramente Alfonso Signorini tornerà sull’argomento già affrontato con la sua vippona: c’è o non c’è una persona fuori ad aspettarla? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano e Biagio D’Anelli la showgirl avrebbe una relazione con un tale di nome Vito.

I due influencer hanno pubblicato segnalazioni con tanto di foto in cui i due si baciano e ovviamente il gossip ha fatto il giro della rete. Non solo, dopo alcune ore i sue beninformati hanno anche lanciato la nuova bomba: Vito è fidanzato con Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne. Alle voci sull’intrigo amoroso ha voluto rispondere direttamente Vito. Contattato da Deianira Marzano ha finalmente chiarito il rapporto che c’è con Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan e Vito: la verità sul rapporto

“Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. – ha esordito l’influencer napoletana – In passato abbiamo fatto un’inaugurazione insieme per un suo locale. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto”.





E ancora: “C’era stato quel video in cui diceva di essere impegnata perché quel video è stato fatto quando lei fece i provini per il Grande Fratello. Loro, dopo circa 15 giorni, decisero di chiudere questa relazione per delle cose che Vito mi ha spiegato ma che non voglio stare a dire qui nel dettaglio”.

Attualmente Vito è fidanzato con Veronica Ursida e sia lui che Miriana sono completamente liberi, ha spiegato ancora Deianira Marzano. “Cioè non hanno nessun legame. Quindi Miriana è libera anche di avere una storia d’amore all’interno della casa. Prossimamente può essere che vedremo Vito all’interno della Casa dove farà ancora più chiarezza su questa cosa”.