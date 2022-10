Milo Infante, nervi tesi con Pierluigi Diaco: lo sfogo in diretta. È successo durante la puntata di oggi di Ore 14, subito dopo che il conduttore ha preso la linea. Pochi giorni fa Diaco è stato al centro delle polemiche dopo che Dagospia aveva ipotizzato il costo del contratto di Diaco ed il costo del suo ‘Bella Ma’ per ogni singola puntata. Dagospia ha rivelato, “dopo aver consultato fonti attendibili” che che una singola puntata di Bella Ma’ costerebbe circa 22 mila euro. Se il dato fosse confermato, significherebbe che il programma è il più costoso del daytime di Rai2 ma anche di molte trasmissioni in onda nel daytime feriale di Rai1.



E non basta qui. Perché il sito parla anche dello stipendio percepito da Pierluigi Diaco facendo il paio ai numeri citati dal Foglio sono il quale il giornalista avrebbe percepito 20 mila euro per l’ideazione del programma a cui andrebbero aggiunti 1.560 euro a puntata (ne sono previste 163). Totale dello stipendio, 274.280 euro. Una montagna di soldi.

Milo Infante, nervi tesi con Pierluigi Diaco: Ore 14 inizia in ritardo



Soldi che gli ascolti non giustificano. Stroncato da più critiche, l’ultima di Aldo Grasso, il programma sta diventando un caso per la Rai. Se Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero, è stato chiuso per bassi ascolti perché aveva toccato minimi storici col 5% di share, lo show di Diaco non sale sopra il 3%. Eppure non sembrerebbe essere a rischio chiusura.



Di sicuro c’è chi comincia a mal sopportare Diaco, è Milo infante che non proprio non le ha mandate a dire. Un paio di settimane fa a causa del promo di Pierluigi Diaco per BellaMa ha preso la linea 7 minuti in ritardo, oggi addirittura un quarto d’ora dopo. E da Ore 14 si passa direttamente a Ore 14 e un quarto.



“Ben ritrovati ai telespettatori che hanno avuto la pazienza di aspettarci a Ore 14 che oggi inizia alle 14:14” – ha detto Milo Infante prendendo la linea da Pierluigi Diaco – “Potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma al di là delle battute vi dico che oggi andiamo in onda alle 14:14 ma speriamo domani di andare in onda al nostro orario. Un ringraziamento non solo ai nostri telespettatori, se ci hanno aspettato, ma anche ai nostri ospiti”.

