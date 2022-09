Da qualche giorno va in onda il pomeriggio su Rai2 il nuovo programma di Pierluigi Diaco. Si intitola “BellaMà”, lo show che porta sullo schermo lo scontro generazionale tra la Generazione Z e i cosiddetti Boomer, vale a dire le persone che i giovani ritengono antiquate e incapaci di stare al passo con i ritmi forsennati imposti dai social.

Ogni giorno negli studi Dear – Fabrizio Frizzi della Rai un concorrente Z e un Boomer si sfideranno in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio.





Pierluigi Diaco, battuta a Manuel Bortuzzo durante Bellamà

Durante la puntata di giovedì 15 settembre Manuel Bortuzzo è stato ospite di “BellaMà” condotto da Pierluigi Diaco. “La mia esperienza mi ha insegnato che per quanto puoi programmare le cose, la vera sfida è nell’imprevisto, bisogna sempre essere pronti a tutto” ha raccontato riferendosi all’incidente che l’ha paralizzato e che lo costringe oggi alla sedia a rotelle. Il nuotatore è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del GF Vip soprattutto per la relazione con Lulù Selassié: ha rivelato di non essersi affatto pentito della sua avventura nel reality, a differenza di quanto detto tempo fa dal padre Franco.

Oltre le sue dichiarazioni al riguardo, una domanda fatta dal conduttore ha scatenato polemica sui social: “Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?” è stata la battuta di Pierluigi Diaco alla quale Manuel Bortuzzo ha replicato imbarazzato. “Nessuna” ha replicato il nuotatore che poi ha continuato: “Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa” evitando le allusioni del presentatore. Diaco però ha continuato, sottolineando si trattasse di una battuta velata: “Che bello che non hai colto la mia battuta, il pubblico a casa ha capito”.

Non so a chi fosse riferita la battuta delle galline( diciamo) ma sicuramente riferito alle donne. Un uomo, un presentatore del servizio pubblico, che si permette di fare queste battute, deve rimanere a casa e non dare questi brutti esempi #bellama — Froben62 (@froben62) September 16, 2022

La battuta delle galline nell intervista a M mi ha fatto solo girare le palle ….perché sempre qst maleducazione …#fairylu pic.twitter.com/Xjv0XNBiAx — sessanti (@Cri22047916) September 16, 2022

L’episodio ha generato polemica sui social, molti utenti hanno criticato duramente Pierluigi Diaco: “Un uomo, un presentatore del servizio pubblico che si permette di fare queste battute deve rimanere a casa e non dare questi brutti esempi” è stato uno dei tanti tweet che si leggono su Twitter.

“È sotto gli occhi di tutti”. Pierluigi Diaco, l’ultima diretta costa caro: la Rai valuta provvedimenti